Экоактивисты парализовали работу аэропорта Амстердама и приклеили себя к картинам в Мадриде

Протесты экоактивистов, выступающих за борьбу с климатическими изменениями, продолжаются уже которую неделю. Под удар уже попали картины Ван Гога в Риме и Лондоне, а также картина Клода Моне в Берлине. Шоколадным тортом измазали восковую фигуру британского короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. В берлинском музее естествознания экоактивисты «Последнего поколения» приклеили себя к скелету динозавра. Также была попытка испортить известную картину «Девушка с сережкой» в музее Маурицхёйс.