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Экоактивисты парализовали работу аэропорта Амстердама и приклеили себя к картинам в Мадриде

Анастасия Усова
, репортер
Экоактивисты парализовали работу аэропорта Амстердама и приклеили себя к картинам в Мадриде
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Протестующие на взлетнопосадочной полосе аэропорта Схипхол, Амстердам.
Протестующие на взлетнопосадочной полосе аэропорта Схипхол, Амстердам. Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

В Амстердаме сотня протестующих экоактивистов прорвалась на взлетнопосадочную полосу аэропорта, заблокировав вылет частных самолетов, пишет De Telegraaf. Также в Мадриде две экоактивистки разрисовали стену и приклеили себя к картинам художника Франциско Гойи, о чем сообщили в соцсетях движения Futuro Vegetal.

Протесты экоактивистов, выступающих за борьбу с климатическими изменениями, продолжаются уже которую неделю. Под удар уже попали картины Ван Гога в Риме и Лондоне, а также картина Клода Моне в Берлине. Шоколадным тортом измазали восковую фигуру британского короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. В берлинском музее естествознания экоактивисты «Последнего поколения» приклеили себя к скелету динозавра. Также была попытка испортить известную картину «Девушка с сережкой» в музее Маурицхёйс.

Более того, во время протестов в Берлине, когда толпа протестующих перекрыла одну из самых оживленных улиц города, погиб человек, который не дождался застрявшую в образовавшейся пробке машину скорой помощи.

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