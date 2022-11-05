В Амстердаме сотня протестующих экоактивистов прорвалась на взлетнопосадочную полосу аэропорта, заблокировав вылет частных самолетов, пишет De Telegraaf. Также в Мадриде две экоактивистки разрисовали стену и приклеили себя к картинам художника Франциско Гойи, о чем сообщили в соцсетях движения Futuro Vegetal.
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Экоактивисты парализовали работу аэропорта Амстердама и приклеили себя к картинам в Мадриде
Экоактивисты парализовали работу аэропорта Амстердама и приклеили себя к картинам в Мадриде
Протесты экоактивистов, выступающих за борьбу с климатическими изменениями, продолжаются уже которую неделю. Под удар уже попали картины Ван Гога в Риме и Лондоне, а также картина Клода Моне в Берлине. Шоколадным тортом измазали восковую фигуру британского короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. В берлинском музее естествознания экоактивисты «Последнего поколения» приклеили себя к скелету динозавра. Также была попытка испортить известную картину «Девушка с сережкой» в музее Маурицхёйс.
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