Немецкий концерн заподозрили в причастности к войне в Украине

СМИ заподозрили немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea в причастности к войне, развязанной Россией в Украине. Еженедельник Der Spiegel и телекомпания ZDF опубликовали в пятницу, 4 ноября, расследование, в котором говорится, что сырьевая компания участвует в России в совместном предприятии и поставляет газовый конденсат, также известный как «белая нефть», «Газпрому». Российский концерн, в свою очередь, выступает важнейшим поставщиком авиатоплива для российских военно-воздушных сил.

Как отмечается в публикации на сайте телекомпании ZDF, «Газпром» является партнером Wintershall Dea. В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат – побочный продукт добычи, получаемый в больших объемах.

Издания утверждают, что «белую нефть», которая может применяться для производства авиатоплива, направляли на предприятия дальнейшей переработки. Ссылаясь на данные о российских железнодорожных грузоперевозках и внутренние документы «Газпрома», СМИ пишут, что газовый конденсат поступал на нефтеперерабатывающий завод «Газпрома» в Омске, который является крупнейшим предприятием по производству авиатоплива.

В Wintershall отвергают подозрения СМИ