Президент Алар Карис одобрил на завершающейся неделе поправки к законам, которые касаются ведения дел, связанных с трансграничным семейным правом, подачи в электронной форме заявлений о заключении и расторжении брака, организации и качества услуг здравоохранения, внешкольных консультационных служб, а также обмена данными о наказаниях между странами Европейского союза, сообщает сайт президента.
Президент Алар Карис провозгласил пять законов
Цель поправок к Гражданскому процессуальному кодексу и к другим законам заключается в улучшении сотрудничества судов и административных учреждений, а также в упрощении исполнения решения по делам, связанным с трансграничным семейным правом. Кроме того, законом вносятся поправки к Закону о защите детей, Закону о социальной опеке и к другим законам.
Изменения касаются контроля подсудности в делах, которые связаны с семейным правом трансграничного действия, а также признания вынесенных по таким спорам судебных решений, в том числе признания их исполняемыми и самого исполнения. Для этого устанавливается порядок размещения в Эстонии ребенка, ранее проживавшего в другом государстве.
Также Гражданско-процессуальным кодексом отменяется возрастная граница заслушивания ребенка (в данный момент 10 лет) и устанавливается, какие чиновники или учреждения выдают справки на основании постановления, какие суды могут обсуждать дела о возвращении ребенка в случае его похищения. Кроме того, Министерство юстиции и Департамент социального обеспечения определяются как центральные учреждения, исполняющие предусмотренные постановлением обязанности.
Согласно закону о поправках к Закону об актах гражданского состояния, при рассмотрении вопросов о заключении и расторжении брака принимается к использованию электронное делопроизводство. В дальнейшем для подачи заявления о заключении или расторжении брака не потребуется идти в Департамент гражданского состояния, заявление можно будет подать и через веб-среду. Кроме того, заверенное цифровой подписью заявление о заключении или расторжении брака можно будет подать в электронном виде нотариусу. Соответствующий порядок устанавливает министр внутренних дел своим постановлением.
Закон о поправках к Закону об основной школе и гимназии позволяет при помощи внешкольных консультационных служб определять потребности прибывших из Украины в Эстонию беженцев и обеспечивать им соответствующее обучение. Прежний закон обязывал консультационные службы привлекать специалистов из сферы образования, социального обеспечения и здравоохранения. Согласно поправкам, они будут привлекаться по необходимости.
Закон о поправках к Закону о гигиене и безопасности труда и к Закону о трудовом договоре улучшит организацию и качество услуг здравоохранения, а также сотрудничество работодателей и врачей-специалистов по охране труда, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду и предупредить связанные с работой проблемы со здоровьем.
Согласно поправкам, в дальнейшем работодатель должен организовать оказание услуг здравоохранения с одновременным проведением анализа положения дел со здравоохранением на предприятии в целом. Кроме того, становится более понятной обработка данных о здоровье работников, если это необходимо для обеспечения гигиены и безопасности труда. Закон также предусматривает обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасной рабочей среды при удаленной работе.
Законом о поправках к Закону о регистре наказаний правовая норма приводится в соответствие с директивой Европейского союза, чтобы повысить эффективность обмена информацией между странами, а также урегулировать обмен данными о наказаниях в отношении людей, не являющихся гражданами ЕС. Для обмена данными о наказаниях в отношении граждан государств, находящихся вне Европейского союза, планируется принять к использованию единую информационную систему, через которую можно будет более эффективно устанавливать, наказывался ли гражданин третьей страны или человек без гражданства за совершение преступления в стране-члене ЕС.