Президент Алар Карис провозгласил пять законов

Закон о поправках к Закону об основной школе и гимназии позволяет при помощи внешкольных консультационных служб определять потребности прибывших из Украины в Эстонию беженцев и обеспечивать им соответствующее обучение. Прежний закон обязывал консультационные службы привлекать специалистов из сферы образования, социального обеспечения и здравоохранения. Согласно поправкам, они будут привлекаться по необходимости.

Закон о поправках к Закону о гигиене и безопасности труда и к Закону о трудовом договоре улучшит организацию и качество услуг здравоохранения, а также сотрудничество работодателей и врачей-специалистов по охране труда, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду и предупредить связанные с работой проблемы со здоровьем.

Согласно поправкам, в дальнейшем работодатель должен организовать оказание услуг здравоохранения с одновременным проведением анализа положения дел со здравоохранением на предприятии в целом. Кроме того, становится более понятной обработка данных о здоровье работников, если это необходимо для обеспечения гигиены и безопасности труда. Закон также предусматривает обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасной рабочей среды при удаленной работе.