Компании университетского города готовятся к четвертой промышленной революции

В ходе программы стажировки будет определено, какие технологические навыки участников необходимо улучшить и чему следует научиться больше. Каждый представитель компании составляет индивидуальную траекторию обучения, состоящую из возможностей обучения на платформе Skills.move.

В течение ноября участники самостоятельно пройдут это обучение и посетят AS Hanza Mechanics Tartu и AS Estiko-Plastar, которые поделятся своим опытом с компаниями, участвующими в программе, пояснил Хейло Алтин, ведущий специалист института по образовательной робототехнике.

Такая программа, в рамках которой компании обмениваются опытом друг с другом, является первой для института, добавил Фридрих Каасик, руководитель отдела передачи знаний технологического института.

По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации машиностроителей Рауля Кюти, сотрудничество компаний в таких проектах является хорошим способом обмена опытом. «Стремительное развитие современных технологий, цифровизация и робототехника бросают вызов отрасли, для решения которого требуются специалисты с новыми навыками», — считает он.

В программе принимают участие Kodumaja AS, H2Electro OÜ, Estelaxe OÜ, AQ Lasertool OÜ, Afterone OÜ и Эстонский университет естественных наук.