Технологический институт Тартуского университета совместно с Эстонской ассоциацией машиностроителей организует программу стажировок «Учебный ноябрь», в ходе которой представители промышленных компаний могут переквалифицироваться для так называемой четвертой промышленной революции.
Компании университетского города готовятся к четвертой промышленной революции
В ходе программы стажировки будет определено, какие технологические навыки участников необходимо улучшить и чему следует научиться больше. Каждый представитель компании составляет индивидуальную траекторию обучения, состоящую из возможностей обучения на платформе Skills.move.
В течение ноября участники самостоятельно пройдут это обучение и посетят AS Hanza Mechanics Tartu и AS Estiko-Plastar, которые поделятся своим опытом с компаниями, участвующими в программе, пояснил Хейло Алтин, ведущий специалист института по образовательной робототехнике.
Такая программа, в рамках которой компании обмениваются опытом друг с другом, является первой для института, добавил Фридрих Каасик, руководитель отдела передачи знаний технологического института.
По словам исполнительного директора Эстонской ассоциации машиностроителей Рауля Кюти, сотрудничество компаний в таких проектах является хорошим способом обмена опытом. «Стремительное развитие современных технологий, цифровизация и робототехника бросают вызов отрасли, для решения которого требуются специалисты с новыми навыками», — считает он.
В программе принимают участие Kodumaja AS, H2Electro OÜ, Estelaxe OÜ, AQ Lasertool OÜ, Afterone OÜ и Эстонский университет естественных наук.
Программа стала возможной благодаря Project Turing. Turing — это проект EIT Manufacturing, европейской кооперативной сети инновационных производственных технологий. Его цель — разработать и внедрить гибкую программу ученичества, чтобы помочь сотрудникам малых и средних предприятий приобрести цифровые навыки в сфере так называемой четвертой промышленной революции. В Эстонии работу над проектом координируют Тартуский университет и Эстонская ассоциация машиностроителей.