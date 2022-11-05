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Полиция жестко усмирила ночных гуляк в Пярну

Райдо Кесккюла
Полиция жестко усмирила ночных гуляк в Пярну
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Полиции пришлось арестовывать ночных гуляк, употреблявших крепкие напитки.
Полиции пришлось арестовывать ночных гуляк, употреблявших крепкие напитки. Фото: Erakogu

В ночь на субботу в центре Пярну произошел инцидент, где полиции пришлось применить силу против пьяных ночных гуляк.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк пояснил, что рано утром в субботу, около 2:30, на улице Рюйтли в Пярну произошел конфликт между 37-летним мужчиной, 35-летним мужчиной и 28-летней женщиной. Обе стороны употребляли алкоголь, и полиции пришлось применить к мужчине силу.

По объяснению пресс-секретаря, у сторон не было претензий друг к другу, и, успокоившись, все разошлись.

Полиции пришлось арестовывать ночных гуляк, употреблявших крепкие напитки.
Полиции пришлось арестовывать ночных гуляк, употреблявших крепкие напитки. Фото: Частная коллекция
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