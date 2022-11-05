Полиция жестко усмирила ночных гуляк в Пярну

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк пояснил, что рано утром в субботу, около 2:30, на улице Рюйтли в Пярну произошел конфликт между 37-летним мужчиной, 35-летним мужчиной и 28-летней женщиной. Обе стороны употребляли алкоголь, и полиции пришлось применить к мужчине силу.