В ночь на субботу в центре Пярну произошел инцидент, где полиции пришлось применить силу против пьяных ночных гуляк.
Полиция жестко усмирила ночных гуляк в Пярну
Полиция жестко усмирила ночных гуляк в Пярну
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк пояснил, что рано утром в субботу, около 2:30, на улице Рюйтли в Пярну произошел конфликт между 37-летним мужчиной, 35-летним мужчиной и 28-летней женщиной. Обе стороны употребляли алкоголь, и полиции пришлось применить к мужчине силу.
По объяснению пресс-секретаря, у сторон не было претензий друг к другу, и, успокоившись, все разошлись.