НА ЛУНУ ⟩ NASA поставило на стартовую площадку свою самую большую ракету за всю историю

Два пуска этим летом были отменены по техническим причинам, а ракету сняли с платформы, чтобы защитить от урагана Иан.

NASA использовало это время для выполнения мелкого ремонта ракеты Space Launch System (SLS).

По словам NASA, доставка ракеты из здания сборки космических кораблей на стартовую площадку 39B заняла почти девять часов.

Ракета длиной 98 метров медленно доставлялась на специальном транспорте, гасящим вибрации.

Следующая попытка отправить ракету в космос состоится 14 ноября. 16 ноября и 19 ноября указаны как другие возможные даты.