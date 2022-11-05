Зеленский: о лжи со стороны Ирана и планах на флот военно-морских дронов

Ранее Тегеран отрицал факт поставки России военных дронов-камикадзе «Шахид», несмотря на публикуемы украинской стороной доказательств, в виде фото и видео сбитых беспилотников. Однако сегодня Иран впервые официально признал, что все-таки поставлял свои дроны России, но это было до ее вторжения в Украину.

«Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли-таки дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 «Шахедов». Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», – прокомментировал эти заявления Зеленский.