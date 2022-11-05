В сегодняшнем видеообращении президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что признание вастей Ирана в поставках России небольшого количества дронов «Шахид» до начала вторжения - это ложь. Также он объявил об открытии сбора средств на нужды флота морских дронов.
Зеленский: о лжи со стороны Ирана и планах на флот военно-морских дронов
Ранее Тегеран отрицал факт поставки России военных дронов-камикадзе «Шахид», несмотря на публикуемы украинской стороной доказательств, в виде фото и видео сбитых беспилотников. Однако сегодня Иран впервые официально признал, что все-таки поставлял свои дроны России, но это было до ее вторжения в Украину.
«Что касается беспилотников, это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине», – заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян.
«Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли-таки дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 «Шахедов». Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», – прокомментировал эти заявления Зеленский.
также зеленский поблагодарил доноров UNITED24 и объявил об открытии сбора средств на нужды военно-морского флота дронов.
«Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным», – добавил Зеленский.