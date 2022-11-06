Сербы покидают госучреждения Косова. Чем вызвано новое обострение?

На следующем этапе планируется конфискация номерных знаков – Приштина настаивает на том, чтобы перерегистрация была завершена к апрелю следующего года.

Формальность с регистрацией на самом деле является важным вопросом для Белграда, который не хочет менять свою позицию, заявляя, что косовские сербы имеют право пользоваться сербскими номерными знаками.

Этим в Белграде хотят дать понять, что соблюдение требований косовских властей может быть истолковано как косвенное признание независимости Косова.

За последний год косовские сербы, недовольные тем, что Приштина настаивает на замене номерных знаков, несколько раз устраивали протесты и перекрывали дороги.

И каждый раз Белград, Приштина и ЕС прилагали огромные усилия, чтобы отсрочить это решение.

Так было до 1 ноября, когда Приштина заявила, что больше отсрочек не будет.

В субботу руководство Сербии провело совещание по Косову Фото: Фонет/Милица Вучковић

Через четыре дня после того, как косовская полиция начала предупреждать водителей с номерными знаками, выданными в Сербии, президент Сербии Александр Вучич провел встречи с правительством Сербии, Сербской православной церковью, а также послами России и Китая. У него также состоялась телефонная беседа с представителями США. А накануне провел многочасовую беседу с Мирославом Лайчаком, главным европейским посредником в переговорах между Белградом и Приштиной.

Однако никакого видимого результата эти беседы и переговоры не дали, и все ограничилось дипломатическими заявлениями.