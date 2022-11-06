Мировой энергетический кризис ударил по выращиванию финских томатов.
Финские помидоры станут предметом роскоши: производство сокращается из-за цен на электроэнергию
Финские помидоры станут предметом роскоши: производство сокращается из-за цен на электроэнергию
Этой зимой финские помидоры обещают стать настоящим предметом роскоши. Ожидается, что в зимний сезон жителям Финляндии придется употреблять в пищу все больше марокканских помидоров, поскольку выращивать эти овощи в Европе становится чересчур дорого из-за энергетического кризиса, передает Yle.
Производство томатов в Финляндии зимой сокращается наполовину, что отразится как на ассортименте, так и на потребительских ценах.
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