Финские помидоры станут предметом роскоши: производство сокращается из-за цен на электроэнергию

Этой зимой финские помидоры обещают стать настоящим предметом роскоши. Ожидается, что в зимний сезон жителям Финляндии придется употреблять в пищу все больше марокканских помидоров, поскольку выращивать эти овощи в Европе становится чересчур дорого из-за энергетического кризиса, передает Yle.