Фото и видео ⟩ Бой не на жизнь, а на смерть: в Таллинне прошла битва роботов

Вырывающееся из арены пламя, поднимающиеся из-под пола арены топоры и другие сюрпризы добавляли напряженности битве.

«Битва роботов» состоялась в шестой раз. Главный организатор Каймо Кукк рассказал, что в соревновании участвовали роботы, цель которых – нейтрализовать друг друга с помощью различного оружия, например, ударных инструментов, лезвий или циркулярных пил.

Роботов разделяли по двум весовым категориям: до 29,9 килограмма и 30-55 килограммов.

Боевые роботы были построены и запрограммированы различными технологическими компаниями, студентами, детьми в кружках робототехники и группами друзей.

«Некоторые из роботов участвуют уже несколько лет и с каждым годом становятся все сильнее и лучше», – сказал Кукк.

Он добавил, что в соревновании нет определенного фаворита, поэтому все возможно, ведь даже у самого несомненного претендента на победу может разрядиться аккумулятор или в ответственный момент у него может выйти из строя оружие.