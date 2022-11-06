В субботу на вагоностроительном заводе «Двигатель» в Таллинне состоялась «Битва роботов» центра науки AHHAA: на большой пуленепробиваемой арене не на жизнь, а на смерть сражались десятки дистанционно управляемых боевых роботов.
Фото и видео ⟩ Бой не на жизнь, а на смерть: в Таллинне прошла битва роботов
Вырывающееся из арены пламя, поднимающиеся из-под пола арены топоры и другие сюрпризы добавляли напряженности битве.
«Битва роботов» состоялась в шестой раз. Главный организатор Каймо Кукк рассказал, что в соревновании участвовали роботы, цель которых – нейтрализовать друг друга с помощью различного оружия, например, ударных инструментов, лезвий или циркулярных пил.
Роботов разделяли по двум весовым категориям: до 29,9 килограмма и 30-55 килограммов.
Боевые роботы были построены и запрограммированы различными технологическими компаниями, студентами, детьми в кружках робототехники и группами друзей.
«Некоторые из роботов участвуют уже несколько лет и с каждым годом становятся все сильнее и лучше», – сказал Кукк.
Он добавил, что в соревновании нет определенного фаворита, поэтому все возможно, ведь даже у самого несомненного претендента на победу может разрядиться аккумулятор или в ответственный момент у него может выйти из строя оружие.
«"Битва роботов" – это не только трехчасовая драка машин, в ней большую роль играют стратегия и сообразительность», – сказал Кукк.