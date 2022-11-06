Компания молодых эстонцев The Naturist предлагает еду, приготовленную из конопляной муки. В настоящее время в их ассортименте один продукт, но компания планирует значительно расширить свою деятельность и охватить семь миллионов клиентов.
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Фото ⟩ Четверо эстонцев планируют завоевать мир конопляными продуктами питания
Четверо эстонцев планируют завоевать мир конопляными продуктами питания
В своем интернет-магазине The Naturist продает гранулы из конопляной муки Crump, которые с помощью горячей воды превращаются в пищу, похожую на мясной фарш. Продукт после замачивания можно обжаривать на сковороде. Crump производится из органической конопли и гороха.
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