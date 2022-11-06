Вс, 6.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Четверо эстонцев планируют завоевать мир конопляными продуктами питания

Аймур-Яан Кескель
Четверо эстонцев планируют завоевать мир конопляными продуктами питания
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Madis Veltman

Компания молодых эстонцев The Naturist предлагает еду, приготовленную из конопляной муки. В настоящее время в их ассортименте один продукт, но компания планирует значительно расширить свою деятельность и охватить семь миллионов клиентов.

В своем интернет-магазине The Naturist продает гранулы из конопляной муки Crump, которые с помощью горячей воды превращаются в пищу, похожую на мясной фарш. Продукт после замачивания можно обжаривать на сковороде. Crump производится из органической конопли и гороха.

По словам руководителя компании Юргена Юргенсона, Crump полезнее мяса, поскольку конопляная мука легче переваривается человеком, чем мясо. Продукт можно использовать для приготовления, например, тако и рагу. «Миссия компании – сделать здоровую пищу такой же доступной, как биг-мак», – сказал Юргенсон.

Ключевые слова
Наверх