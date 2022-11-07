Мнение ⟩ Поток расизма и свастики: беспорядки в Twitter перед выборами в Конгресс США

Не будет преувеличением сказать, что ощутимый шанс на повторное избрание в 2024 году и на полноценное возвращение в американскую политику у Дональда Трампа может появиться только с его триумфальным возвращением в Twitter. При этом сам бывший президент держится бодро и заявил на днях, что «очень, очень, очень вероятно» будет участвовать в выборах в 2024 году. Связан ли его оптимизм с изменением политики внутри Twitter после того, как его возглавил Илон Маск, туманно обещавший вернуть свободу слова?

Карточный домик

В июне этого года Маск открыто признался в симпатиях к Республиканской партии, кандидатом в президенты США от которой может стать как раз изгнанный ранее из Twitter Дональд Трамп. Еще раньше, незадолго до президентских выборов в 2020 году, которые Трамп проиграл, Маск советовал своим последователям «принять красную таблетку» (цвета Республиканской партии). В среде ультраправых это выражение буквально означает переход на самые радикальные позиции.

Дональд Трамп. Фото: Julia Nikhinson