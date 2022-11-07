Обещания вернуть в Twitter свободу слова, сделанные новым владельцем соцсети Илоном Маском, многими аналитиками были восприняты как предвестие вероятного возвращения в Twitter Дональда Трампа. С восстановлением доступа к своей излюбленной платформе для общения с соотечественниками Трамп, как кажется политологам, получит хорошие шансы на президентских выборах в 2024 году. Однако резкие шаги Маска в качестве нового владельца Twitter могут оказать очень сильное влияние и на выборы в Конгресс США, которые состоятся уже 8 ноября 2022 года, пишет гражданский журналист Владислав Велижанин.
Мнение ⟩ Поток расизма и свастики: беспорядки в Twitter перед выборами в Конгресс США
В конце октября эксцентричный миллиардер и изобретатель Илон Маск, известный автомобилями Tesla и космическими ракетами SpaceX, завершил сделку по приобретению социальной сети Twitter. Новый владелец вошел в главный офис компании с умывальной раковиной в руках, после чего вывесил запечатлевшее этот театральный жест фото с подписью let that sink in (англ.: пусть это утонет), призвав таким образом современников, что называется, прочувствовать момент.
Очень многие пользователи социальной сети своеобразно отметилb это событие, опубликовав рекордное количество записей со свастиками, выражением ненависти к чернокожим и прочим непотребством. Илон Маск обещал своим последователям невиданную ранее свободу слова, что политические радикалы самых разных видов, вероятно, восприняли как призыв не сдерживаться. Все это происходит в канун важнейших выборов в Конгресс США.
Синица в ежовых рукавицах
История с приобретением Маском Twitter, у которого насчитывается около 300 миллионов активных пользователей, началась в апреле этого года, когда Маск, являющийся, по оценкам многих экспертных групп, богатейшим человеком в мире, предложил купить соцсеть за 43 миллиарда долларов. Совет директоров согласился, но в июле Маск внезапно попытался отказаться от сделки, что привело к судебному иску против него со стороны самого Twitter. После этого будущий новый хозяин снова передумал и все-таки согласился довести процесс до конца.
Примечательно, что за 2021 год Twitter заработал 1,57 миллиарда долларов, при этом большинство из этих средств были получены за размещение рекламы. Даже если не принимать во внимание текущие расходы, можно предположить, что при сохранении нынешних объемов доходов итоговая 44-миллиардная инвестиция Маска вряд ли окупится в ближайшем будущем.
Маск уже анонсировал, что собирается ввести месячную плату в 20 долларов за синюю галочку. Прежде эта галочка не столько была символом какого-то статуса пользователя, сколько служила маркером, позволяющим отличать подлинные аккаунты от подражателей. Поэтому нововведение вызвало решительный протест пользователей, среди которых очень громко прозвучал, например, голос писателя Стивена Кинга. В ответ на эту критику Маск снизил предполагаемую цену новой услуги до 8 долларов в месяц, но этот компромисс мало кого удовлетворил.
Маск сам не скрывает того, что его решение о приобретении соцсети в значительной степени имело импульсивный характер. «Начинаются хорошие времена», — многозначительно написал он 28 октября. Это совпало с начатой им в то же время чисткой в рядах сотрудников соцсети, под которую в первые же дни попали руководители высшего звена и предыдущий директор Параг Аграваль. Волна увольнений среди рядовых сотрудников продолжилась в ноябре. Ожидается, что почти половина из 7500 сотрудников будет уволена в ближайшее время.
Эти меры дорого обойдутся самому Илону Маску, потому что высшие руководители Twitter по контракту имеют право на получение огромных неустоек, а пятеро выставленных за дверь работников из Калифорнии уже подали на Twitter в суд за увольнение без предварительного уведомления. Все это потенциально грозит соцсети новыми расходами и внутренними потрясениями, при этом ряд рекламодателей и знаменитостей уже объявили о планах покинуть соцсеть. Напрашивается вывод, что такие скандальные и радикальные реформы должны преследовать цель, которая оправдывает затраченные средства.
Сделать Twitter великим снова
Еще несколько лет назад Twitter у многих ассоциировался в первую очередь с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Неожиданный успех Трампа на президентских выборах в 2016-м году трудно представить без череды его провокационных и не перестававших вызывать бурную реакцию твитов. В этом же стиле, кстати, сегодня предпочитает общаться со своими читателями и сам Илон Маск. Однако история успеха Трампа в Twitter прервалась, когда в 2021 году его аккаунт был бессрочно заблокирован. Это произошло через несколько дней после атаки на вашингтонский Капитолий, произошедшей 6 января 2021 года и осуществленной сторонниками не сумевшего переизбраться Трампа, выступившими под лозунгом Make America Great Again (англ.: сделаем Америку великой снова).
Роль самого Трампа в этом террористическом акте (по крайней мере, такое определение этой атаке последовало со стороны правоохранительных органов) до сих пор устанавливается, но руководство Twitter уже тогда решило, что регулярные высказывания Трампа и последовавшие за ними беспорядки являлись подстрекательством к насилию, поэтому его вдохновителю не место в социальной сети. Лишившись своего рупора в Twitter, движение радикальных сторонников Трампа впоследствии быстро сдулось. Попытки «импортозаместить» Twitter созданием социальной сети для MAGA-лоялистов (MAGA - аббревиатура от Make America Great Again - прим. ред.), адептов теорий заговора и просто ультраправых под названием Truth social, оказались, мягко говоря, не особенно успешными.
Не будет преувеличением сказать, что ощутимый шанс на повторное избрание в 2024 году и на полноценное возвращение в американскую политику у Дональда Трампа может появиться только с его триумфальным возвращением в Twitter. При этом сам бывший президент держится бодро и заявил на днях, что «очень, очень, очень вероятно» будет участвовать в выборах в 2024 году. Связан ли его оптимизм с изменением политики внутри Twitter после того, как его возглавил Илон Маск, туманно обещавший вернуть свободу слова?
Карточный домик
В июне этого года Маск открыто признался в симпатиях к Республиканской партии, кандидатом в президенты США от которой может стать как раз изгнанный ранее из Twitter Дональд Трамп. Еще раньше, незадолго до президентских выборов в 2020 году, которые Трамп проиграл, Маск советовал своим последователям «принять красную таблетку» (цвета Республиканской партии). В среде ультраправых это выражение буквально означает переход на самые радикальные позиции.
С одной стороны, пока рано делать вывод, что с новым владельцем Twitter станет дружелюбной платформой для праворадикалов и, возможно, для самого Дональда Трампа. С другой стороны, слишком уж заметно, что политические взгляды Илона Маска явно расходятся со взглядами предыдущего руководства соцсети, которое когда-то заблокировало аккаунт Дональда Трампа, а теперь само оказалось на улице. Правда, Маск уже пообещал не принимать решений о восстановлении ранее заблокированных аккаунтов до созыва нового «совета по модерации», где будут представлены «самые разные точки зрения».
Пока же, по словам репортера NBC News Бена Коллинза, массовое увольнение работников Twitter привело к тому, что как раз проредило количество сотрудников, ответственных за модерацию публикаций. Под ударом оказался и техперсонал, так что, как считают многие аналитики, в условиях увеличившейся нагрузки на технических работников Twitter может рухнуть, как карточный домик. Все было бы не так плохо, если бы это не случилось именно сейчас. Уже 8 ноября пройдут выборы в Конгресс США, и происходящее на просторах Twitter в любом случае повлияет на поведение избирателей.
Сотрудники Twitter обеспокоены тем, что социальная сеть, часть персонала которой уволена, а часть демотивирована, будет особенно уязвима перед массовым распространением политической дезинформации, которая может склонить итоги выборов в пользу праворадикалов. После замены руководства, похоже, остановить поток новой «свободы слова» будет некому, а там и возвращение Трампа может оказаться не за горами.