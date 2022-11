Мнение ⟩ Поток расизма и свастики: беспорядки в Twitter перед выборами в Конгресс США

В конце октября эксцентричный миллиардер и изобретатель Илон Маск, известный автомобилями Tesla и космическими ракетами SpaceX, завершил сделку по приобретению социальной сети Twitter. Новый владелец вошел в главный офис компании с умывальной раковиной в руках, после чего вывесил запечатлевшее этот театральный жест фото с подписью let that sink in (англ.: пусть это утонет), призвав таким образом современников, что называется, прочувствовать момент.