Президент Алар Карис провел поздно вечером в субботу телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с которым обсудил вопросы всесторонней поддержки Украины и важность сохранения порта Одессы открытым для перевозки грузов, а также о том, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю должно продолжаться.
Алар Карис: Эстония осуждает угрожающие послания России в адрес ООН
Говорили также об активизировавшихся в последние недели действиях России, подрывающих ООН и парализующих работу Совета Безопасности.
Президент Карис поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за все его усилия по поддержке Украины и подчеркнул, что активное участие ООН в решении проблем, вызванных российской агрессией, очень важно.
Глава Эстонского государства и Генеральный секретарь ООН назвали важным продление соглашения об экспорте зерна из украинских портов сроком до 19 ноября. «Экспорт зерна из Украины должен продолжаться, это соглашение уже помогло экспортировать из Украины более 10 млн тонн зерна», – подчеркнул президент Карис.
Глава эстонского государства выразил сожаление в связи с тем, что Россия начала угрожать ООН и постыдно злоупотребляет Советом Безопасности ООН, распространяя свою пропаганду и дезинформацию о так называемых грязных бомбах и биологических лабораториях. «Эстония осуждает угрожающие послания агрессора в адрес ООН и полностью поддерживает генсека и его команду в их работе», — сказал Карис.