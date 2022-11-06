Алар Карис: Эстония осуждает угрожающие послания России в адрес ООН

Говорили также об активизировавшихся в последние недели действиях России, подрывающих ООН и парализующих работу Совета Безопасности.

Президент Карис поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за все его усилия по поддержке Украины и подчеркнул, что активное участие ООН в решении проблем, вызванных российской агрессией, очень важно.

Глава Эстонского государства и Генеральный секретарь ООН назвали важным продление соглашения об экспорте зерна из украинских портов сроком до 19 ноября. «Экспорт зерна из Украины должен продолжаться, это соглашение уже помогло экспортировать из Украины более 10 млн тонн зерна», – подчеркнул президент Карис.