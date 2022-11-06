В Кохтла-Ярве новый правящий союз: согласованы основные пункты коалиционного соглашения

В ходе длившихся чуть более недели коалиционных переговоров была достигнута договоренность по тексту коалиционного соглашения. По словам председателя фракции социал-демократов Кохтла-Ярвеского городского собрания Эдуарда Одинца, переговоры шли в быстром темпе и в духе сотрудничества. «В интересах всех партнеров как можно скорее достичь договоренностей и взять на себя управление городом. Бюджетная стратегия города нуждается в утверждении, план развития города нуждается в пересмотре, составление бюджета на следующий год обещает быть непростым», – сказал Одинец.

«В новом коалиционном соглашении будет уделено как никогда большое внимание антикоррупционным мерам, таким как обязательное обучение членов городского собрания, разработка соответствующих указаний и рекомендаций, повышение прозрачности управления городом, укрепление системы внутреннего контроля», – отметил Одинец, который также возглавлял специальную антикоррупционную комиссию в Рийгикогу.

Председатель фракции Центристской партии Эстонии Сергей Лопин акцентировал в контексте коалиционного соглашения внимание на улучшение городской среды. «Мы продолжаем вносить свой вклад в меры, которые делают городское пространство более красивым и привлекательным. Поддержим квартирные товарищества в ремонте жилых домов, приведем в порядок систему ремонта городских улиц, продолжим развитие общественных зон проведения свободного времени», – сказал Лопин.

«Сфера образования в Кохтла-Ярве нуждается в существенных изменениях и реорганизации – как в мышлении, так и в подходах», – сказал Хендрик Агур, представитель избирательного союза «Рестарт Кохтла-Ярве». По его словам, создаваемая новая городская власть обещает в качестве владельца школ ставить реалистичные задачи по обеспечению качественного образования в городе и всемерно поддерживать в этом образовательные учреждения.

В том числе обеспечить плавный переход к обучению на эстонском языке в школах и детских садах. «Сфера образования является одним из главных приоритетов, к ее развитию нужно относиться с особой тщательностью и ответственностью», – подчеркнул Агур.