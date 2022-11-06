Свен Сестер будет наблюдать за промежуточными выборами в США

«Цель международных наблюдателей – способствовать повышению прозрачности выборов и укрепить доверие к избирательной системе США, – отметил Сестер. – Представители парламентов хотят убедиться, что выборы проходят честно и всем кандидатам обеспечено равное обращение. Мы следим за тем, чтобы выборы соответствовали принципам демократии, которых придерживаются США и государства ОБСЕ. Особое внимание будет уделено избирательной среде, организации выборов, новым избирательным технологиям, процедурам, осуществляемым в день выборов, и медийному освещению события».