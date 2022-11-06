Это не первая мобилизация в истории России, но за ней всегда следовали крупные потери, пишет военный историк Урмас Сало.
ИСТОРИЯ ⟩ Опыт военных мобилизаций в России на фоне агрессии против Украины
Мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным 21 сентября, вызвала в России серьезное замешательство. Хотя Путин и говорил о частичной мобилизации, а министр обороны Сергей Шойгу назвал число мобилизованных в 300 000 человек, предполагается, что мобилизовано будет более миллиона. Нет оснований сомневаться в том, что при необходимости Россия сможет мобилизовать миллион человек или больше, но это однозначно займет много времени.
У России нет ресурсов, чтобы одновременно принять, вооружить, снабдить и обучить большое число мобилизованных. Военкоматы разослали повестки с большим запасом, но уже понятно, что российская молодежь, а особенно жители больших городов, не хотят «могилизироваться». По тому, как проходит мобилизация, видно, что военкоматы и армия России не были к ней готовы.
При этом понятно, что с объявлением мобилизации Путин опоздал. Наступление российских войск застопорилось в июле-августе в Донецке, и было ясно, что восполнить потери за счет добровольцев не удастся. К этому времени со всей России, от Калининграда до Дальнего Востока, а также из расположенных в дружественных странах гарнизонов, собирали всех, кого можно было взять. На фронт были отправлены даже наемники из ЧВК «Вагнера», действовавшие в Сирии и Африке, – то есть частная армия друга Путина Евгения Пригожина.
Формирование добровольческих батальонов в российских регионах, которое началось в июне, не принесло желаемых результатов, их состав оставался слабым, а на подготовку отводился всего лишь один месяц. В итоге Пригожин начал вербовать преступников в местах лишения свободы, но и это нельзя назвать эффективным решением проблемы нехватки живой силы. Так что Путину для спасения своего положения оставалось только объявить мобилизацию. Одной из целей проведения в Украине псевдореферендумов и аннексии оккупированных территорий было, по всей видимости, повышение мотивации мобилизованных. Кроме того, эти территории становятся источником «пушечного мяса». Россия уже давно не следует международному гуманитарному праву.
Соотношение сил в войне и резервы
Украина приступила ко всеобщей мобилизации сразу после начала полномасштабной войны, поэтому ей до сих пор удавалось удерживать в зоне боевых действий как количественное, так и качественное преимущество. В отличие от России, Украина не отправляет своих солдат в наступление без должной подготовки, которая длится до полугода, да и мотивация украинцев, защищающих родную землю, гораздо выше.
У порядка 300 000 украинских военнослужащих имеется боевой опыт в Донбассе – им никакого дополнительного обучения не понадобилось. Президент Владимир Зеленский говорил о мобилизации миллиона человек, и похоже, что со временем этот показатель будет достигнут. К мобилизационному резерву можно отнести примерно 900 000 человек, которые проходили военную службу в течение последних пяти лет. На сегодняшний день общая численность вооруженных сил Украины оценивается в 750 000 человек, службу несут также 37 000 женщин. Кроме этого, следует учитывать Национальную гвардию и полицию. Естественно, не все силы брошены на фронт против войск «русского мира», кто-то защищает тылы, а также границы с Беларусью и Приднестровьем.
На сухопутном фронте Россия смогла выставить против Украины часть своих сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты (всего 361 000 человек). Без призывников на фронт можно было отправить максимум 2/3 боевого состава войск, то есть от каждой дивизии или полка на войну отправляли до двух батальонный тактических групп. Некоторых призывников уговорили или заставили подписать соответствующий контракт перед окончанием срока службы. Часть 340-тысячной Росгвардии использовали для тыловой обороны или в заградотрядах.
При этом понятно, что с объявлением мобилизации Путин опоздал.
В начале войны численность российской военной группировки составляла около 150 000 человек. До войны в вооруженных формированиях сепаратистских Донецкой и Луганской «народных республик» насчитывалось порядка 34 000 террористов. С началом войны эти силы были пополнены принудительно мобилизованными примерно до 50 000 человек. Многие из них не получили военной подготовки. В сентябре общая численность российской и сепаратистской военных группировок оценивалась примерно в 140 000 человек, среди них есть вагнеровцы, уголовники, а также мобилизованные первой волны.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России и сепаратистов составляют около 60 000 человек, но западные источники называют цифру вдвое меньше. Поскольку на одного убитого в среднем приходится до трех раненых, общие потери могут составлять от 100 000 до 150 000. Из-за крупных разгромов и серьезных потерь в последних сражениях боевой дух упал.
В последние десятилетия Россия не уделяла должного внимания подготовке резервистов, поэтому их число не намного больше, чем у Украины, всего около двух миллионов человек. После войны с Грузией в 2008 году началась масштабная реорганизация российской армии, повлекшая за собой ликвидацию многих недоукомплектованных воинских частей или баз хранения, отставку многих офицеров и прапорщиков. Именно эти воинские части должны были стать первичными ячейками в случае мобилизации, заниматься переподготовкой резервистов и обслуживанием техники. В ходе последующих реформ систему мобилизации не смогли привести в порядок, что сейчас и можно наблюдать.
Поскольку из-за больших потерь многие офицеры и младшие офицеры выбыли из строя, в обычных частях не хватает персонала для командования мобилизованными и их должного обучения. Для решения этой проблемы Министерство обороны России вынуждено досрочно отправлять в армию курсантов последних курсов военно-учебных заведений. Таким образом, 30-40-летними резервистами будут командовать курсанты выпускных курсов военных училищ. На квалифицированных офицеров запаса надежды мало.
Сколько можно мобилизовать
В 1930-е годы считалось, что мобилизовать можно до 10 процентов населения страны. Однако это число было превышено в ряде стран во время мировых войн XX века.
В Германии настолько большую часть населения мобилизовали для того, чтобы на оккупированных территориях можно было использовать промышленные предприятия, природные ресурсы, рабочую силу и военнопленных.
В Эстонской освободительной войне участвовало около восьми процентов населения, а с учетом Кайтселийт даже больше. Осенью 1939 года согласно генеральному плану мобилизации в случае войны Эстония планировала выставить армию численностью в 104 364 человека. Таким образом, в Эстонии собирались поставить под ружье 9,2 процента населения, что превышало показатели южных соседей: Латвии, а особенно Литвы. В Латвии в случае войны хотели мобилизовать семь, а в Литве только пять процентов населения. 337-тысячная армия Финляндии в 1939-1940 годы была очень близка к показателю Эстонии, там мобилизовали порядка девяти процентов. А во время «войны-продолжения» (1941-1944 гг.) Финляндии удалось мобилизовать 14,3 процента населения.
Учитывая этот принцип, Украина могла бы выставить армию численностью около 3,5 миллиона человек, не считая Крыма, Луганской и Донецкой областей. А Россия по этой логике могла бы собрать даже 14 миллионов.
Если учесть развитие современных обществ, военных технологий, методов ведения войны и экономическую ситуацию, становится понятно, что терпимым уровнем мобилизации будет более низкий показатель. Не стоит забывать, что для мобилизации такого количества людей требуется амуниция, оружие и военная техника, а также учебные базы, офицеры и инструкторы.
В Украину стекаются поставки нового вооружения и техники от западных стран, но в низком темпе и в ограниченных объемах. При этом на территории страны нельзя создавать крупные подготовительные базы из-за угрозы российских ракетных ударов, поэтому для подготовки новобранцев тоже требуется помощь Запада. Так что хватить может одного-полутора миллионов. Царящие в России настроения и бардак в армии, скорее всего, не позволят мобилизовать значительное количество мужчин, но набрать два миллиона, наверное, получится. Отдельный вопрос – как долго диктатор продержится у власти, когда необученные мобилизованные начнут нести большие потери на фронте.
В общем, в наше время малочисленная, но хорошо вооруженная, обученная армия с сильным боевым духом может победить многочисленную, но плохо вооруженную и слабо мотивированную армию. Особенно, когда большинство населения поддерживает защитников своей земли и представляет собой надежных союзников.
Мобилизация
В Первой мировой войне
Во время Первой мировой войны в России в дополнение к 1,42-миллионной армии было мобилизовано в общей сложности 13,96 миллиона человек. Сразу же после начала войны в августе-сентябре был мобилизован резервный состав (3,1 миллиона человек) и 800 000 ополченцев первой очереди, или ратников, половина из которых ранее не служила в армии.
Общий личный состав вооруженных сил был увеличен до 5,34 миллиона, но отправка на фронт для пополнения действующей армии завершилась только через два с половиной месяца после начала мобилизации. В октябре-ноябре 1914 года на службу было призвано еще полмиллиона ратников первой очереди и 715 000 новобранцев, таким образом, за четыре месяца состав армии увеличился на 5,1 миллиона человек. В состав ополчения, или ратников, входили отслужившие в армии военнообязанные в возрасте до 43 лет, а также в мирное время освобожденные от несения воинской обязанности, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе. Ратниками первой очереди считались пригодные к строевой службе и службе в боевых частях, а ратниками второй очереди считались пригодные к нестроевой службе, то есть к службе в тылу.
В 1915 году в армию было призвано в общей сложности пять миллионов ополченцев, а с сентября в дополнение к ним начали призывать ратников второй очереди, пригодных для тыловой службы. В 1916 и 1917 годы было призвано в общей сложности 3,58 миллиона ополченцев, а также 200 000 непригодных к военной службе, то есть обладателей т. н. «белых билетов». Рекрутов отправляли на войну в возрасте 21 года, но с 1916 года возрастная планка опустилась до 19 лет. Призывать на военную службу не стали 2,5 миллиона человек, потому что они были нужны для военной промышленности и государственных учреждений.
Потери Красной армии в Зимней войне были огромными: убитых и погибших вследствие ранений было 87 506 человек и 39 370 пропали без вести.
В частях российской армии старались сохранить преобладание восточнославянских народов. Около 3,5-4 миллионов украинцев было мобилизовано в российскую армию и 300 000 в австро-венгерскую. Так, галицийские украинцы воевали против своих братьев на Карпатском фронте. В российскую армию не брали народы из Средней Азии (в то время эта территория называлась Туркестан). В 1916 году из-за нехватки рабочей силы их хотели отправить работать на нужды армии, но в Туркестане вспыхнул кровавый антирусский мятеж. Мусульманские народы Кавказа тоже не мобилизовали, но добровольцев брали.
Перед войной русская пехота имела 70 дивизий и 17 стрелковых бригад, а во время войны было дополнительно сформировано 145 пехотных и стрелковых дивизий. В 1911 году кавалерийских и казачьих дивизий было 26, в 1917 году было 47 кавалерийских дивизий и 9 бригад.
Российских рекрутов, которые не служили в армии, отправляли на подготовку в сформированные в начале войны в тылу резервные батальоны. В 1915 году их число увеличилось до 300, а с 1916 года срок обучения был увеличен до пяти-шести месяцев и были сформированы резервные полки. После обучения пополнение отправлялось в действующую армию в качестве маршевых рот или резервных пехотных полков, которые подчинялись главнокомандующему. В среднем ежемесячно фронт пополнялся примерно на 220 000 человек.
Состав действующей армии на начало войны составлял около 3,5 миллиона человек, в дальнейшем он колебался. Предпринятые во второй половине 1915 года шаги для пополнения войск позволили к июлю 1916 года увеличить состав действующей армии до 6,8 миллиона человек. Этот уровень держался до весны 1917 года.
Российская армия понесла в войне невосполнимые боевые потери – 1,89 миллиона человек, из-за болезней и несчастных случаев или в тюрьмах погибло 364 000 человек, то есть всего 2,25 миллиона человек. Кроме того, из-за ранений или заболеваний из строя выбыло 5,15 миллиона.
Потери офицерского состава в общей сложности достигли 72 000 человек, в том числе 208 генералов, но в большинстве своем это были офицеры и прапорщики. Потери офицеров компенсировались сокращением срока обучения в военно-учебных заведениях до четырех месяцев, кроме этого, были оперативно созданы училища и ускоренные курсы для подготовки прапорщиков. Если к октябрю 1914 года в армии насчитывалось 38 000 офицеров, то к маю 1917 года их число возросло до 136 600. По сравнению с довоенным периодом уровень их подготовки, конечно, был ниже.
В целом мобилизационная система российской армии в годы войны работала хорошо, потери на фронте компенсировались пополнением. Единственной проблемой было вооружение и оснащение армии из-за слабого промышленного потенциала. Кризис снабжения артиллерии боеприпасами, возникший весной 1915 года, удалось разрешить к следующему году с помощью союзников. Россия, как и многие другие страны, поначалу не была готова к затяжной войне. В 1917 году уже 76 процентов рабочих трудились на военные нужды. Из-за мобилизации крестьянское население лишилось 60 процентов мужчин трудоспособного возраста.
Красная армия против Финляндии в Зимней войне
Руководство Советского Союза стало готовиться к оккупации земель, оговоренных пактом Молотова-Риббентропа, через неделю после начала Второй мировой войны. В семи военных округах была начата скрытая мобилизация, на крупные учения собрали 2 610 136 человек с грузовой техникой и транспортными средствами. Личный состав Красной армии превысил 5,29 миллиона человек.
В конце ноября 1939 года командование Красной армии направило против Финляндии группировку, численность которой в два раза превышала численность контингента, брошенного против Украины, примерно 425 640 человек. Четыре сухопутных войска имели в общей сложности 21 стрелковую дивизию, танковый корпус и три танковые бригады с 2300 танками.
В ходе масштабных учений войсковые соединения пополнялись резервистами, а некоторые формировались с нуля. После начала войны советское правительство подписало 2 декабря с провозглашенным 1 декабря Народным правительством Финляндской Демократической Республики договор о дружбе и взаимопомощи. В ноябре также началось формирование первого корпуса Финской народной армии. К февралю в ней уже было четыре дивизии с 25 000 человек.
Бойцам приходилось каждый день учить финский язык, а некоторым дали финские имена. Они принимали мало участия в боевых действиях, их держали для парада победы. Как видно, Путин не последовал примеру своего кумира Сталина. Сегодняшняя Россия использовала украинских сепаратистов, которых они отправились «спасать», в качестве пушечного мяса, и украинский язык они их учить не заставляли. Явный великорусский шовинизм…
В октябре в Финляндии по предложению маршала Маннергейма началась всеобщая мобилизация в формате внеплановых учений. Помимо учений, велось строительство полевых укреплений. Поскольку командование Красной армии недооценило силы финнов, их атаки в декабре закончились большими потерями.
С начала января силы Красной армии были значительно усилены за счет пополнений из других военных округов. К прорыву линии Маннергейма велась тщательная подготовка, стрелковые части в течение месяца отрабатывали взаимодействие с другими родами войск, и в середине февраля эта линия обороны была прорвана.
К началу марта в рядах Красной армии против Финляндии воевало около миллиона человек. В феврале на Карельском перешейке было достигнуто трехкратное (или даже большее) превосходство в живой силе и числе пехотных батальонов, а в тяжелой артиллерии – десятикратное. Для наступления на Северо-Западном фронте стрелковой дивизии в направлении основного удара выделялся отрезок шириной в 2-2,5 км, а полку – 700-800 м. Для сравнения, в Украине российские батальонные тактические группы в конце апреля прикрывали участки фронта шириной от 2,7 до 22 км.
Потери Красной армии в Зимней войне были огромными: убитых и погибших вследствие ранений было 87 506 человек и 39 370 пропали без вести. Общие невосполнимые потери составили 126 875 человек, то есть в среднем 1230 человек в день. Это было связано с уничтожением нескольких дивизий, попавших в окружение. Число раненых и больных составило 264 908. Потери финнов составили 26 662 человека убитыми и 43 557 ранеными. Исходя из этой статистики, потери России в Украине вполне могут составлять 60 000 человек, то есть около 270 человек в день.
Красная армия
во Второй мировой войне
Красную армию времен Второй мировой войны тяжело сравнивать с современной российской армией, потому что их масштабы несопоставимы. До начала войны в 1941 году руководство советских вооруженных сил готовилось к наступательной войне, причем противника планировалось атаковать неожиданно, воспользовавшись скрытой мобилизацией войск под видом учебных сборов. Для завоевания Европы были созданы механизированные корпуса, оснащенные огромным количеством бронетехники и автомобилей, но управление и снабжение этих корпусов во время боев оказалось невозможным. Старый командный состав был уничтожен в ходе предвоенных репрессий, а новые командиры превратились в безынициативных исполнителей.
В начале советско-германской войны, или так называемой «Великой отечественной войны», Красная армия насчитывала 4,83 миллиона человек. На самом деле в результате скрытой мобилизации было дополнительно призвано 805 000 резервистов, которых в мае и июне вызвали на т. н. «учебные сборы». В военных округах вдоль западной границы был пополнен состав 99 стрелковых дивизий, состав части из них был увеличен практически до уровня военного времени.
Во время войны было мобилизовано еще 28,77 миллиона человек, таким образом, в общей сложности в вооруженные силы было призвано 34,48 миллиона человек, то есть 17,5 процента населения. Это абсолютный мировой рекорд. Германия набрала в свои войска 19,3 миллиона человек, то есть 21 процент населения.
Всего за годы войны в Красной армии была сформирована 661 дивизия и 666 бригад. Невосполнимые потери составили 11,44 миллиона человек, в том числе 6,88 миллиона погибших, 5,06 миллиона без вести пропавших или взятых в плен. Самые тяжелые потери были понесены в 1941 году, в плен попали большие силы, предназначенные для завоевания Европы, в том числе и недавно мобилизованные. По мнению целого ряда авторов, невосполнимые потери Красной армии на войне на самом деле были значительно больше.
Во время войны было мобилизовано еще 28,77 миллиона человек, таким образом, в общей сложности в вооруженные силы было призвано 34,48 миллиона человек, то есть 17,5 процента населения. Это абсолютный мировой рекорд.
Потери офицерского состава в 14 раз превышали потери российской армии в Первой мировой войне. Армия потеряла 1 023 100 офицеров, в том числе 416 генералов и адмиралов. Поэтому гибель русских генералов в Украине никого не удивляет.
В современной российской армии проглядываются черты, схожие со сталинскими временами. На захват Киева была брошена армия с огромной бронетанковой армадой, но организация снабжения была провалена. Уровень командования очень низкий, война по-прежнему ведется массированным артиллерийским огнем и большим числом живой силы.
Мобилизации после Второй мировой войны
После Второй мировой войны крупных мобилизаций в Советском Союзе не проводилось. В целях увеличения своих вооруженных сил и сохранения контроля над другими социалистическими странами в случае необходимости применялась скрытая мобилизация – призыв резервистов на учения. Так, к августу 1968 года была сформирована 500-тысячная советская военная группировка, которая вместе с польскими, венгерскими и болгарскими войсками положила конец либеральным реформам в Чехословакии.
Подготовка ко вторжению началась еще весной, и для этого было проведено много учений. В 1980 году советское руководство также рассматривало возможность вторжения в Польшу, где под руководством профсоюза «Солидарность» проходили протесты против правления партии. В декабре 1980 года и сентябре 1981 года у границ Польши были проведены крупные военные учения, на которые также было призвано много резервистов. Польский лидер генерал Войцех Ярузельский правильно понял сигнал и в декабре сам ввел военное положение, не дожидаясь советской военной помощи.
Учитывая опыт истории и текущую ситуацию, нельзя однозначно определить долгосрочное влияние российской мобилизации на военную обстановку, но можно предположить, что в ближайшие месяцы Россия не сможет достичь перевеса на поле боя и Украина продолжит успешное наступление. Слава Украине!