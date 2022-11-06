ИСТОРИЯ ⟩ Опыт военных мобилизаций в России на фоне агрессии против Украины

Мобилизация, объявленная российским диктатором Владимиром Путиным 21 сентября, вызвала в России серьезное замешательство. Хотя Путин и говорил о частичной мобилизации, а министр обороны Сергей Шойгу назвал число мобилизованных в 300 000 человек, предполагается, что мобилизовано будет более миллиона. Нет оснований сомневаться в том, что при необходимости Россия сможет мобилизовать миллион человек или больше, но это однозначно займет много времени.

У России нет ресурсов, чтобы одновременно принять, вооружить, снабдить и обучить большое число мобилизованных. Военкоматы разослали повестки с большим запасом, но уже понятно, что российская молодежь, а особенно жители больших городов, не хотят «могилизироваться». По тому, как проходит мобилизация, видно, что военкоматы и армия России не были к ней готовы.

При этом понятно, что с объявлением мобилизации Путин опоздал. Наступление российских войск застопорилось в июле-августе в Донецке, и было ясно, что восполнить потери за счет добровольцев не удастся. К этому времени со всей России, от Калининграда до Дальнего Востока, а также из расположенных в дружественных странах гарнизонов, собирали всех, кого можно было взять. На фронт были отправлены даже наемники из ЧВК «Вагнера», действовавшие в Сирии и Африке, – то есть частная армия друга Путина Евгения Пригожина.