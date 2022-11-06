Блог ⟩ СМИ: победа демократа – кандидата в сенаторы в штате Аризона – уравняла шансы двух партий для получения контроля над Сенатом

Каждые два года переизбираются все члены Палаты представителей (435 человек). В последние два года большинство в палате имели демократы: как правило, при избрании нового президента его партия получает контроль над обеими палатами Конгресса (Сенат и Палата представителей). Это связано с тем, что на президентских выборах явка бывает гораздо выше, а большинство американских избирателей голосуют за кандидатов от одной и той же партии на все должности.