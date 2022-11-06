Сегодня в США проходят выборы: американцы выбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Их результаты повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.
Блог ⟩ В США стартовали выборы в Конгресс: кто возьмет под контроль ключевые решения?
Каждые два года переизбираются все члены Палаты представителей (435 человек). В последние два года большинство в палате имели демократы: как правило, при избрании нового президента его партия получает контроль над обеими палатами Конгресса (Сенат и Палата представителей). Это связано с тем, что на президентских выборах явка бывает гораздо выше, а большинство американских избирателей голосуют за кандидатов от одной и той же партии на все должности.
Но на этих выборах шансов сохранить большинство в Палате представителей у демократов мало.
Чем завершится борьба за Сенат, где переизбирается 35 сенаторов, можно говорить с гораздо меньшей уверенностью: согласно опросам, контроль над палатой может как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам.
В случае победы республиканцев в Конгрессе можно ожидать, что республиканское большинство будет относиться к военной и экономической помощи Украине более придирчиво. В начале ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина не получит ни гроша.
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