Блог ⟩ Выборы в Конгресс США: опросы показывают перевес республиканцев, среди них есть противники помощи Украине

Каждые два года переизбираются все члены Палаты представителей (435 человек). В последние два года большинство в палате имели демократы: как правило, при избрании нового президента его партия получает контроль над обеими палатами Конгресса (Сенат и Палата представителей). Это связано с тем, что на президентских выборах явка бывает гораздо выше, а большинство американских избирателей голосуют за кандидатов от одной и той же партии на все должности.

Но на этих выборах шансов сохранить большинство в Палате представителей у демократов мало.

Чем завершится борьба за Сенат, где переизбирается 35 сенаторов, можно говорить с гораздо меньшей уверенностью: согласно опросам, контроль над палатой может как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам.

В случае победы республиканцев в Конгрессе можно ожидать, что республиканское большинство будет относиться к военной и экономической помощи Украине более придирчиво. В начале ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина не получит ни гроша.