Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы. Результаты выборов повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.
Блог ⟩ Выборы в США: демократы получили контроль в Сенате, благодаря победе в Неваде
Каждые два года переизбираются все члены Палаты представителей (435 человек). В последние два года большинство в палате имели демократы: как правило, при избрании нового президента его партия получает контроль над обеими палатами Конгресса (Сенат и Палата представителей). Это связано с тем, что на президентских выборах явка бывает гораздо выше, а большинство американских избирателей голосуют за кандидатов от одной и той же партии на все должности.
Но на этих выборах шансов сохранить большинство в Палате представителей у демократов мало.
В случае победы республиканцев в Конгрессе можно ожидать, что республиканское большинство будет относиться к военной и экономической помощи Украине более придирчиво. В начале ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина не получит ни гроша.
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