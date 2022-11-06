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ВИДЕО ⟩ Пассажирский самолет упал в озеро Виктория, число погибших достигло 19 человек

Дополнено в 17:55!
rus.postimees.ee
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория, число погибших достигло 19 человек
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Фото: скриншот

В Танзании произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет упал в озере Виктория, на борту было почти полсотни человек. 

Самолет ATR-42-50 компании Precision Air летел из столицы страны Дар-эс-Салама в город Мванзу. На борту было 43 человека: 39 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает Tanzania Business Insight.

Местные СМИ со ссылкой на премьер-министра Кассима Маджалива сообщают о 19 погибших. На месте продолжаются спасательные работы. Ранее сообщалось, что 26 человек были спасены. Пилоты внутри самолета находятся на связи со спасателями.

Источники местного издания в авиации говорят, что аэропорт Букоба рядом с озером Виктория в Танзании, где разбился самолет Precision Air ATR42-500, печально известен своими посадками, поскольку самолеты сталкиваются с сильным встречным ветром.

У пилота Бурухани Рубага 20-летний опыт, а самолету 12 лет, отмечает местное издание.

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