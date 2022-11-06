Железнодорожные грузоперевозки в ЕС больше всего выросли в Эстонии

В 2019 году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом снизился за год на 2,2 процента, а в 2020 году – на 6,1 процента. Однако в 2021 году произошло восстановление, и объем грузов составил 399 млрд тонно-километров, почти достигнув уровня 2018 года, сообщает Eurostat.

Первые признаки роста были видны уже в четвертом квартале 2020 года, когда объем грузоперевозок вырос за год на 5,1 процента. В 2021 году самый высокий рост наблюдался во втором квартале – 20,5 процента. Годовой рост составил 8 процентов в третьем квартале и по 3,4 процента в первом и четвертом кварталах.

В абсолютных цифрах наибольший вклад в общий объем грузоперевозок в ЕС внесла Германия, где было перевезено 123 млрд тонно-километров товаров, то есть 31 процент объема грузоперевозок всего ЕС. Затем следуют Польша и Франция с 54 и 36 млрд тонно-километров соответственно. Самыми скромными ниже 1 млрд тонно-километров показатели были в Греции, Люксембурге и Ирландии.

В 2021 году объемы грузоперевозок уменьшились в семи государствах: на 18,9 % в Дании, на 18,3% в Португалии, на 8,2% в Литве, на 7,7% в Латвии, на 5,2% в Ирландии, на 3,3% в Хорватии и на 2,1% в Венгрии.