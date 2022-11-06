Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Однако прогресс с тех пор едва заметен. Богатые страны, такие как Соединенные Штаты и европейские государства, не желают брать на себя обязательства по созданию специального фонда, который к 2030 году мог бы составить сотни миллиардов долларов в год, компенсируя затраты, связанные с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Времени на пустые разговоры нет

Это особенно актуальная проблема для прибрежных и островных государств, которые наиболее уязвимы в связи с повышающимся уровнем мирового океана и все более разрушительными штормами. «У нас нет времени, которое можно было бы тратить впустую – наши острова подвергаются более серьезным и более частым климатическим воздействиям, и восстановление происходит за счет нашего развития», – указал Уолтон Вебсон, председатель Альянса малых островных государств, на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

Вебсон также добавил, что недостаточно сосредоточиться только на адаптационных мероприятиях: «Где мы находим деньги на восстановление? Почему наши острова, которые вносят наименьший вклад в выбросы, вызывающие этот кризис, должны платить самую высокую цену?».

Ваэль Абульмагд, специальный представитель Египта на саммите по климату, ранее в этом году сообщил журналистам, что COP27 уделит первоочередное внимание этому вопросу и «найдет финансирование для стран, остро нуждающихся в устранении ущерба и немедленных потерь, которые уничтожают значительную часть их годового ВВП».

Энергетический кризис и переход на возобновляемые источники энергии