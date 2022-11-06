На сцене Sõltumatu Tantsu Lava 18 ноября состоится премьера танцевального спектакля «... тебе», следующие спектакли будут показаны 19, 20, 21 и 22 ноября.
На сцене Sõltumatu Tantsu Lava состоится премьера танцевального спектакля «... тебе»
Спектакль «... тебе» изучает отношения в паре, мысли о ситуациях, которые, вероятно, бывают у каждой пары нашего общества.
«Жизнь создает и показывает нам, мы отражаем и формируем, мы переживаем, мы проживаем, мы живём дальше. Меня интересует предыстория пар и трудности, мечты и настроение людей в парах. В спектакле подчеркивается важность эмпатии, умения слушать и понимать друг друга и себя», – объясняет идею спектакля постановщик Татьяна Романова.
Исполнители Татьяна Романова и Герт Преэгель, они же являются хореографами. Драматург Лаура Квельстейн, художник Ева Орупылд, композитор Александр Жеделёв, художник по свету Антон Андреюк, визуальное оформление Елийсе Селисаар, фотограф Юри Середенко.
Продолжительность спектакля 60 минут. После первого и последнего спектакля состоится беседа с публикой. Проект поддерживают MTÜ Tantsukunsti Areng и Eesti Kultuurkapital.