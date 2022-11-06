На сцене Sõltumatu Tantsu Lava состоится премьера танцевального спектакля «... тебе»

«Жизнь создает и показывает нам, мы отражаем и формируем, мы переживаем, мы проживаем, мы живём дальше. Меня интересует предыстория пар и трудности, мечты и настроение людей в парах. В спектакле подчеркивается важность эмпатии, умения слушать и понимать друг друга и себя», – объясняет идею спектакля постановщик Татьяна Романова.