Камеры контроля скорости на Рейди-теэ и Пирита-теэ заработают уже в этом году

В Таллиннском транспортном департаменте ERR сообщили, что в Таллинне уже ведутся приготовления к тому, чтобы камеры, расположенные на Рейди-теэ и Пирита-теэ, начали измерять скорость. До сих пор камеры там лишь фиксировали транспортный поток. Техники, занятые камерами, определенно привлекли внимание проезжающих.

По словам главы Департамента транспорта Андреса Харьо, они проводят предварительные работы по внедрению систем надзора за дорожным движением. «Наша цель – ввести в эксплуатацию системы надзора уже в этом году – две на Рейди-теэ и одну на Пирита-теэ», – сказал он.

В Таллинне вместе с дорожными камерами Рейди-теэ и Пирита-теэ установлено пять стационарных камер контроля скорости. «На данный момент работают две стационарные системы надзора за дорожным движением, расположенные на перекрестке Кристийне», – сказал Харьо.

В настоящее время Таллинн не планирует приобретать мобильные или передвижные камеры контроля скорости, хотя в феврале этого года тогдашний вице-мэр Андрей Новиков заявил, что мобильные камеры контроля скорости дешевле и эффективнее. По словам Харьо, закупать больше стационарных камер контроля скорости также не планируется. «Таллинн не планирует в ближайшие годы приобретать мобильные системы надзора за дорожным движением или расширять сеть стационарных систем надзора за дорожным движением», – сказал он.

Сейчас за движением транспорта в Таллинне с помощью мобильных камер следит полиция.