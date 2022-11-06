В этом году Таллинн планирует ввести в эксплуатацию системы надзора за дорожным движением, расположенные на Рейди-теэ и Пирита-теэ. Право на установку камер и на получение половины суммы штрафа было предоставлено местным самоуправлениям поправкой к закону, вступившей в силу в марте этого года, сообщает ERR.
Камеры контроля скорости на Рейди-теэ и Пирита-теэ заработают уже в этом году
В Таллиннском транспортном департаменте ERR сообщили, что в Таллинне уже ведутся приготовления к тому, чтобы камеры, расположенные на Рейди-теэ и Пирита-теэ, начали измерять скорость. До сих пор камеры там лишь фиксировали транспортный поток. Техники, занятые камерами, определенно привлекли внимание проезжающих.
По словам главы Департамента транспорта Андреса Харьо, они проводят предварительные работы по внедрению систем надзора за дорожным движением. «Наша цель – ввести в эксплуатацию системы надзора уже в этом году – две на Рейди-теэ и одну на Пирита-теэ», – сказал он.
В Таллинне вместе с дорожными камерами Рейди-теэ и Пирита-теэ установлено пять стационарных камер контроля скорости. «На данный момент работают две стационарные системы надзора за дорожным движением, расположенные на перекрестке Кристийне», – сказал Харьо.
В настоящее время Таллинн не планирует приобретать мобильные или передвижные камеры контроля скорости, хотя в феврале этого года тогдашний вице-мэр Андрей Новиков заявил, что мобильные камеры контроля скорости дешевле и эффективнее. По словам Харьо, закупать больше стационарных камер контроля скорости также не планируется. «Таллинн не планирует в ближайшие годы приобретать мобильные системы надзора за дорожным движением или расширять сеть стационарных систем надзора за дорожным движением», – сказал он.
Сейчас за движением транспорта в Таллинне с помощью мобильных камер следит полиция.
Ни одно местное самоуправление еще не подало заявку на установку камеры контроля скорости
Поправка к закону и постановление правительства, вступившие в силу с 1 марта этого года, дают местным самоуправлениям право устанавливать на своей территории автоматические камеры контроля скорости, но место их размещения должно быть согласовано городами и волостями с Департаментом полиции и погранохраны (PPA).
Пока ни одно местное самоуправление не подало заявление в PPA, сказал советник отдела охрана правопорядка и уголовной политики Министерства внутренних дел Индрек Линк. «Экономические возможности органов местный самоуправлений разные, а установка камер стоит дорого. Местные самоуправления также должны учитывать другие расходы, которые выросли с повышением цен», – констатировал он.
Однако, по словам Линка, в некоторых местных самоуправлениях, таких как Раэ и Сааремаа, обсуждалась установка камер. «Представители города Таллинна также публично заявили о своем желании получить права надзора за дорожным движением и установить автоматические камеры контроля скорости», – сказал он.
По оценке Линка, предоставление местным самоуправлениям права устанавливать камеры контроля скорости является правильным шагом, поскольку превышение разрешенной скорости движения по-прежнему является проблемой в Эстонии.
«В последние годы, благодаря повышению эффективности производства и внедрению автоматических приборов для измерения скорости, полиция фиксирует все больше случаев превышения скорости. Особенно опасно превышение скорости на внутригородских дорогах, где также передвигается много пешеходов и автомобилистов. Таким образом, установка автоматических камер контроля скорости дает органам местного самоуправления возможность повысить безопасность дорожного движения», – сказал Линк.
Для согласования местонахождение камеры необходимо подать заявление в Департамент полиции и погранохраны, который также при подтверждении места проконсультируется с Транспортным департаментом. Если в PPA не утвердили место, местное самоуправление не может установить там систему автоматического измерения скорости.
В декабре прошлого года Рийгикогу принял поправку к закону, согласно которой, местные самоуправления получат право устанавливать на своей территории автоматические камеры контроля скорости, а половину доходов от штрафов за зафиксированные ими нарушения перечислять в свой бюджет. Поправка к закону вступила в силу 1 марта, позже правительство утвердило необходимое постановление.