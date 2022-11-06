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В поисках общего языка: как украинские дети справляются с учебой в эстонских школах

Тайри Аланурме
В поисках общего языка: как украинские дети справляются с учебой в эстонских школах
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Тапаская гимназия старается всячески вовлекать украинских школьников в общешкольную и внеклассную деятельность.
Тапаская гимназия старается всячески вовлекать украинских школьников в общешкольную и внеклассную деятельность. Фото: Tapa Gümnaasiumis

В сентябре многие дети и подростки из Украины начали учебу в новом учебном году в школах вместе с эстонскими учениками. Каждая школа подобрала свою собственную систему и способ, как помочь детям военных беженцев продолжить получать образование.

В средней школе Кадрина учатся 18 учеников из Украины, есть как младшеклассники, так и старшеклассники. Исполняющая обязанности заведующей учебной частью средней школы Кадрина Реэси Сирви отметила, что некоторым детям трудно сосредоточиться на учебе.

«В Кадрина эстонские и украинские дети учатся вместе в одном классе, но нынешняя организация обучения не поддерживает изучение языка украинскими учениками в той степени, в которой хотелось бы», – сказала Сирви. Она добавила, что Министерство образования и науки дало рекомендации, как поддерживать и привлекать учеников из Украины, но возможности для обучения должны создаваться местной властью и школой в сотрудничестве. Общий курс страны – постепенный переход на эстоноязычное образование, и это касается и украинских учеников. «Мы пытаемся найти различные решения, чтобы поддержать продолжение получения ими образования», – сказала она.

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