В поисках общего языка: как украинские дети справляются с учебой в эстонских школах

В средней школе Кадрина учатся 18 учеников из Украины, есть как младшеклассники, так и старшеклассники. Исполняющая обязанности заведующей учебной частью средней школы Кадрина Реэси Сирви отметила, что некоторым детям трудно сосредоточиться на учебе.

«В Кадрина эстонские и украинские дети учатся вместе в одном классе, но нынешняя организация обучения не поддерживает изучение языка украинскими учениками в той степени, в которой хотелось бы», – сказала Сирви. Она добавила, что Министерство образования и науки дало рекомендации, как поддерживать и привлекать учеников из Украины, но возможности для обучения должны создаваться местной властью и школой в сотрудничестве. Общий курс страны – постепенный переход на эстоноязычное образование, и это касается и украинских учеников. «Мы пытаемся найти различные решения, чтобы поддержать продолжение получения ими образования», – сказала она.