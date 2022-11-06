В сентябре многие дети и подростки из Украины начали учебу в новом учебном году в школах вместе с эстонскими учениками. Каждая школа подобрала свою собственную систему и способ, как помочь детям военных беженцев продолжить получать образование.
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В поисках общего языка: как украинские дети справляются с учебой в эстонских школах
В поисках общего языка: как украинские дети справляются с учебой в эстонских школах
В средней школе Кадрина учатся 18 учеников из Украины, есть как младшеклассники, так и старшеклассники. Исполняющая обязанности заведующей учебной частью средней школы Кадрина Реэси Сирви отметила, что некоторым детям трудно сосредоточиться на учебе.
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