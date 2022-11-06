ООН в открытом письме Маску выразила опасения по поводу соблюдения прав человека в Twitter под его руководством

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой.

По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека, с которого Маск начал владение Twitter, не предвещает ничего хорошего.

Такая публичная критика со стороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, в случае возникновения вопросов к той или иной компании, организация обращается к ней напрямую без огласки, а при серьезных противоречиях привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована.

Хотя Маск обещает, что при нем модерация контента соцсети продолжится, есть опасения, что Twitter больше не будет с прежней скрупулезностью блокировать твиты, разжигающие ненависть.

Фолькер Тюрк также предостерег новое руководство от распространения дезинформации и подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.

Такое мнение сложилось у правозащитников и американских властей в связи с тем, что ранее Маск говорил о намерении разблокировать аккаунт Дональда Трампа и неоднократно говорил о своем понимании свободы слова.

По последним данным, после покупки Twitter Inc Илоном Маском из компании уволена уже половина из примерно 8000 сотрудников из разных департаментов.