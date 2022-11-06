Вчера в Риме более 30 000 итальянцев приняли участие в марше мира, требуя, чтобы правительство Италии прекратило поставлять оружие Украине, сообщает Financial Times.
Тысячи итальянцев потребовали прекратить военную помощь Украине
На плакатах протестующих были написаны антивоенные лозунги и толпа выкрикивала в хоре, что миру нужно дать шанс. По данным Financial Times, основными организаторами демонстрации были члены профсоюзов и католических ассоциаций, а также студенты.
«Оружие отправлено в Украину, чтобы не допустить эскалации боевых действий. Прошел месяц, и мне кажется, что произошло расширение боевых действий. Дело в том, что оружие не помогает остановить войну, оно разжигает войну», – заявил изданию The Guardian один из участников протеста Роберто Занотто.
«Украинцы умирают, русские умирают, и это бессмысленно», – сказала Синтия Масини, 56-летний врач. Цель демонстрации состояла в том, чтобы призвать к прекращению войны с помощью дипломатии.
«Мы отправляем оружие, пока наши сыновья и дочери спят в своих кроватях, а дети там умирают. Этого нельзя допускать», – цитирует Financial Times слова 70-летнего Спартако Джеппетти, принимавшего участие в демонстрации. Он заявил, что против войны и выступает за мир.
В то же время Сара Джанпьетро, студентка, участвовавшая в демонстрации, добавила, что конфликт затягивается за счет отправки оружия в Украину, и это имеет экономические последствия для итальянского государства, а также оно не соблюдает права человека.
Италия является одним из членов-учредителей НАТО и поддерживает Украину с первых дней войны, пишет The Guardian. Премьер-министр Джорджия Мелони, возглавляющая итальянскую коалицию правых партий, подтвердила, что не изменит политику правительства и продолжит оказывать Украине военную помощь.
В то же время некоторые высокопоставленные итальянские политики уже вновь призывают к началу так называемых мирных переговоров между Украиной и Россией. Среди таких политиков есть, например, бывший премьер-министр Италии, лидер «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте, пишет The Guardian.
Financial Times напомнило, что партнеры по коалиции премьер-министра Джорджий Мелони Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони менее критически относятся к действиям президента России Владимира Путина.
В то же время, когда в Риме проходил марш мира с целью прекращения поставок оружия, партия «Акция — да здравствует Италия» организовала в Милане контрдемонстрацию, поддержанную проживающей в Италии украинской общиной, которая также требует мира, но не ценой сдачи Украины.