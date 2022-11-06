Тысячи итальянцев потребовали прекратить военную помощь Украине

На плакатах протестующих были написаны антивоенные лозунги и толпа выкрикивала в хоре, что миру нужно дать шанс. По данным Financial Times, основными организаторами демонстрации были члены профсоюзов и католических ассоциаций, а также студенты.

«Оружие отправлено в Украину, чтобы не допустить эскалации боевых действий. Прошел месяц, и мне кажется, что произошло расширение боевых действий. Дело в том, что оружие не помогает остановить войну, оно разжигает войну», – заявил изданию The Guardian один из участников протеста Роберто Занотто.

«Украинцы умирают, русские умирают, и это бессмысленно», – сказала Синтия Масини, 56-летний врач. Цель демонстрации состояла в том, чтобы призвать к прекращению войны с помощью дипломатии.

«Мы отправляем оружие, пока наши сыновья и дочери спят в своих кроватях, а дети там умирают. Этого нельзя допускать», – цитирует Financial Times слова 70-летнего Спартако Джеппетти, принимавшего участие в демонстрации. Он заявил, что против войны и выступает за мир.

В то же время Сара Джанпьетро, ​​студентка, участвовавшая в демонстрации, добавила, что конфликт затягивается за счет отправки оружия в Украину, и это имеет экономические последствия для итальянского государства, а также оно не соблюдает права человека.