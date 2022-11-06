Европейский Союз с марта запретит телевизоры с разрешением 8K

С 1 марта 2023 года ко всем новым выпускаемым телевизорам будут предъявляться еще более жесткие требования, в том числе более низкий максимальный уровень энергопотребления, что может вытеснить с рынка подавляющее большинство экранов 8К, пишет FlatPanelshd .

Причиной этого является удаление с рынка устройств с более низким классом энергоэффективности, пишет The Next Web . С 1 сентября 2021 года каждому телевизору и другому устройству с экраном будет присвоена определенная категория энергоэффективности от A до G , которая рассчитывается исходя из потребления электроэнергии в киловатт-часах в течение 1000 часов в режиме расширенного динамического диапазона (HDR).

На данный момент ни один из проданных телевизоров с качеством 8K не соответствует новым жестким требованиям Европейского Союза, также им не соответствуют некоторые телевизоры с разрешением 4K.

Что такое 4К и 8К?

Разрешение 4K почти в четыре раза лучше, чем предыдущее разрешение Full HD, или 1920 x 1080 пикселей, которое много лет назад было обычным разрешением для телевизоров с плоским экраном. Full HD по-прежнему наиболее распространен в домах, но когда вы отправляетесь покупать новый смарт-телевизор, вам обычно предлагают устройство с разрешением 4K (обычно это 3840 x 2160 пикселей). Такое разрешение также называют UHD (Ultra High Density), что также означает более качественные экраны с разрешением почти 4000 пикселей и более (к примеру, в кинотеатре 4096×2160 пикселей).

В свою очередь, разрешение 8K почти в восемь раз лучше, чем Full HD. Обычно такие телевизоры имеют разрешение 8K UHD (или 7680×4320). Их энергопотребление также обычно в несколько раз выше, чем у телевизоров предыдущего поколения. Контента 8K по-прежнему мало, но прогнозируется, что 8K заменит 4K в качестве нового стандарта качества изображения в будущем.

Первые телевизоры 8К были представлены на выставке технологий CES в 2012 году, то есть десять лет назад.