Вс, 6.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Европейский Союз с марта запретит телевизоры с разрешением 8K

rus.postimees.ee
Европейский Союз с марта запретит телевизоры с разрешением 8K
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Stefan Zeitz
  • Ни один из продаваемых в настоящее время телевизоров 8К не соответствует новым требованиям
  • Некоторые телевизоры 4К также не соответствуют стандартам
  • Новый регламент вступит в силу в марте 2023 года

Если Евросоюз примет новый индекс энергоэффективности (EEI или Energy Efficiency Index), все продаваемые в настоящее время смарт-телевизоры с разрешением 8K, а также некоторые с разрешением 4K могут попасть под запрет.

С 1 марта 2023 года ко всем новым выпускаемым телевизорам будут предъявляться еще более жесткие требования, в том числе более низкий максимальный уровень энергопотребления, что может вытеснить с рынка подавляющее большинство экранов 8К, пишет FlatPanelshd.

Причиной этого является удаление с рынка устройств с более низким классом энергоэффективности, пишет The Next Web. С 1 сентября 2021 года каждому телевизору и другому устройству с экраном будет присвоена определенная категория энергоэффективности от A до G, которая рассчитывается исходя из потребления электроэнергии в киловатт-часах в течение 1000 часов в режиме расширенного динамического диапазона (HDR).

На данный момент ни один из проданных телевизоров с качеством 8K не соответствует новым жестким требованиям Европейского Союза, также им не соответствуют некоторые телевизоры с разрешением 4K.

 

Что такое 4К и 8К?

Разрешение 4K почти в четыре раза лучше, чем предыдущее разрешение Full HD, или 1920 x 1080 пикселей, которое много лет назад было обычным разрешением для телевизоров с плоским экраном. Full HD по-прежнему наиболее распространен в домах, но когда вы отправляетесь покупать новый смарт-телевизор, вам обычно предлагают устройство с разрешением 4K (обычно это 3840 x 2160 пикселей). Такое разрешение также называют UHD (Ultra High Density), что также означает более качественные экраны с разрешением почти 4000 пикселей и более (к примеру, в кинотеатре 4096×2160 пикселей).

В свою очередь, разрешение 8K почти в восемь раз лучше, чем Full HD. Обычно такие телевизоры имеют разрешение 8K UHD (или 7680×4320). Их энергопотребление также обычно в несколько раз выше, чем у телевизоров предыдущего поколения. Контента 8K по-прежнему мало, но прогнозируется, что 8K заменит 4K в качестве нового стандарта качества изображения в будущем.

Первые телевизоры 8К были представлены на выставке технологий CES в 2012 году, то есть десять лет назад.

До марта с телевизорами 8К может произойти то, что случилось с мощными пылесосами – их массово закупали до вступления ограничения в силу. В 2014 году были запрещены пылесосы мощностью более 1600 Вт, с 2017 года в магазинах больше нет пылесосов мощностью более 900 Вт.

Со стороны производителей, однако, прогнозируется, что, играя с программным обеспечением, они все же попытаются протолкнуть телевизоры 8К в условия Евросоюза. Один из предложенных вариантов – включить экономичный режим по умолчанию, что означает меньшее энергопотребление. Это можно сделать на существующих устройствах только путем обновления программного обеспечения. А именно, показатели EEI измеряются в режиме по умолчанию, но никто не запрещает пользователю включать режимы, которые потребляют больше энергии.

Согласно новым правилам, телевизор 8К может потреблять максимально:

  • 55 дюймов – 84 Вт
  • 65 дюймов – 112 Вт
  • 75 дюймов – 141 Вт

Если посмотреть на предложения телевизоров 8К, продаваемых в крупных магазинах Эстонии, на данный момент все они имеют самый низкий класс энергопотребления, то есть G (Euronics, Klick, Onoff, Expert и другие), которые уже не будут соответствовать стандартам с марта (в настоящее время для этих телевизоров действует исключение). В Европе телевизоры 8К становятся все более популярным товаром, их доля в продажах новых моделей вырастет до 30 процентов к концу этого года.

Ключевые слова
Наверх