Юрист: госучреждения засекречивают документы легкомысленно

«Чиновники остаются в одиночестве в толковании и реализации норм, поэтому на всякий случай ограничивают доступ, чтобы потом не было проблем», – пишет Пормейстер.

Согласно исследованию «Возможности использования публичной информации», опубликованному в середине октября Центром мониторинга развития, одной из причин легкомысленной установки ограничений доступа может быть тот факт, что во многих случаях отсутствуют полезные внутренние процедуры или правила, установленные в учреждении для руководства должностным лицом, выполняющим норму.

По словам Пормейстер, формулировка закона кажется вполне разумной. Однако при реализации закона возникает дисбаланс.