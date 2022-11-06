Ссылаясь на защиту частной жизни, государственные учреждения слишком легкомысленно ограничивают доступ к публичной информации ярлыком «для внутреннего пользования, пишет правовед Кярт Пормейстер в блоге Центра мониторинга развития.
Юрист: госучреждения засекречивают документы легкомысленно
«Чиновники остаются в одиночестве в толковании и реализации норм, поэтому на всякий случай ограничивают доступ, чтобы потом не было проблем», – пишет Пормейстер.
Согласно исследованию «Возможности использования публичной информации», опубликованному в середине октября Центром мониторинга развития, одной из причин легкомысленной установки ограничений доступа может быть тот факт, что во многих случаях отсутствуют полезные внутренние процедуры или правила, установленные в учреждении для руководства должностным лицом, выполняющим норму.
По словам Пормейстер, формулировка закона кажется вполне разумной. Однако при реализации закона возникает дисбаланс.
Что касается защиты частной жизни, то в Законе о публичной информации говорится, что ограничения доступа должны быть установлены для защиты частной жизни только в случае информации, содержащей личные данные, если предоставление доступа к такой информации нанесет значительный ущерб частной жизни субъекта данных.