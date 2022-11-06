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Юрист: госучреждения засекречивают документы легкомысленно

rus.postimees.ee
Юрист: госучреждения засекречивают документы легкомысленно
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Ссылаясь на защиту частной жизни, государственные учреждения слишком легкомысленно ограничивают доступ к публичной информации ярлыком «для внутреннего пользования, пишет правовед Кярт Пормейстер в блоге Центра мониторинга развития.

«Чиновники остаются в одиночестве в толковании и реализации норм, поэтому на всякий случай ограничивают доступ, чтобы потом не было проблем», – пишет Пормейстер.

Согласно исследованию «Возможности использования публичной информации», опубликованному в середине октября Центром мониторинга развития, одной из причин легкомысленной установки ограничений доступа может быть тот факт, что во многих случаях отсутствуют полезные внутренние процедуры или правила, установленные в учреждении для руководства должностным лицом, выполняющим норму.

По словам Пормейстер, формулировка закона кажется вполне разумной. Однако при реализации закона возникает дисбаланс.

Что касается защиты частной жизни, то в Законе о публичной информации говорится, что ограничения доступа должны быть установлены для защиты частной жизни только в случае информации, содержащей личные данные, если предоставление доступа к такой информации нанесет значительный ущерб частной жизни субъекта данных.

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