Студия Postimees: чем грозит Киеву возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс США?

- Washington Post пишет, что администрация Джо Байдена призывает украинских лидеров пересмотреть отказ участвовать в мирных переговорах с РФ, если Владимир Путин не будет отстранен от власти. Однако это делается не ради того, чтобы на самом деле подтолкнуть Киев к переговорам. Речь идет о расчете, который поможет сохранить поддержку Киева со стороны других стран, избиратели в которых боятся, что война растянется на много лет. Еще несколько недель назад казалось, что склонять Киев к переговорам стало признаком дурного тона. Есть ли опасность, что с наступлением холодов эта практика вернется?

- В субботу в Риме прошла акция за мир в Украине. Десятки тысяч итальянцев прошли маршем через столицу своей страны. Кроме мира протестующие итальянцы требовали прекратить поставки оружия Украине для защиты от российского вторжения. Люди шли с транспарантами «Нет войне. Нет отправке оружия». Стоит ли искать «кремлевский след» в этой акции? Можно ли ждать в ближайшие недели и месяцы подобных демонстраций в других европейских столицах? Могут ли они ослабить волю западных лидеров к поддержке Украины оружием?

- Глава МИДа Ирана в конце прошлой недели впервые признал факт поставок боевых беспилотников в Россию. Однако он заявил, что иранские дроны поставлялись еще до начала вторжения и в небольших количествах. Эти оговорки Владимир Зеленский назвал ложью. О чем говорит то обстоятельство, что Иран все-таки немного отклонился от той общей линии лжи с Россией, которой они вместе придерживались? Россия все меньше и меньше заботится о том, насколько легитимными выглядят любые ее действия, что мешает ей с присущей российским лидерам наглостью признать, что РФ получает дроны из Ирана?