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Теперик: итоги выборов в Конгресс США повлияют и на объемы европейской помощи Киеву

Павел Соболев
, журналист
Теперик: итоги выборов в Конгресс США повлияют и на объемы европейской помощи Киеву
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  • В случае победы на выборах республиканцев моментального снижения поддержки Украины не случится
  • Тон в западной помощи Украине задают США, поэтому выборы в США повлияют и на решения других стран
  • Признание Ирана в поставке дронов России может побудить Израиль к поставкам оружия Украине

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся возможного влияния итогов выборов в Конгресс США на ход войны в Украине, а также на вероятные причины, побудившие Тегеран признать факт поставки иранских дронов России.

- 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Многим экспертам кажется, что успешное выступление на выборах республиканцев может стать очень плохим событием для Киева. Судя по заявлениям лидеров республиканцев, республиканское большинство стало бы относиться к новым бюджетным ассигнованиям на помощь Украине очень придирчиво. Действительно ли поражение демократов может сильно навредить интересам Украины?

- Безусловно, сейчас мы входим в очень нервный период. За результатами выборов в Конгресс придется следить очень внимательно. Как и за тем, что может на деле последовать за той действительно не слишком приятной для Украины риторикой, которая часто звучала в последнее время из уст многих видных республиканцев.

С другой стороны, очень важно помнить, что внутри самой Республиканской партии по теме поддержки Украины существуют разные мнения. Равно как и по теме выстраивания отношений с Россией. Разумеется, далеко не все республиканцы являются трампистами. И так или иначе, но Республиканская партия придерживается самых важных принципов защиты демократии и рассматривает российскую агрессию против Украины именно через эту призму.

Действительно, в случае появления в Конгрессе республиканского большинства объем американской помощи Украине может сократиться. Но это не произойдет моментально. У администрации президента Байдена есть достаточные рычаги влияния, чтобы в течение определенного времени держать этот объем на нынешнем уровне. Однако тот сигнал в отношении этой помощи, который может послать выступающее за снижение поддержки Украины крыло республиканцев, на руку Украине, конечно, не сыграет. Равно как и ее союзникам.

Война в Украине уже стала затяжной войной. Поддержка Украины требует очень больших ресурсов, что отражается и на внутриполитических процессах в странах, которые помогают Киеву. В том числе, разумеется, и в США. Население в этих странах чувствует усталость от войны. И многие политики в той же Америке начинают говорить, что власти нужно сосредоточиться на том, что происходит дома, на вещах, которые ежедневно сильнее всего интересуют американцев.

- Washington Post пишет, что администрация Джо Байдена призывает украинских лидеров пересмотреть отказ участвовать в мирных переговорах с РФ, если Владимир Путин не будет отстранен от власти. Однако это делается не ради того, чтобы на самом деле подтолкнуть Киев к переговорам. Речь идет о расчете, который поможет сохранить поддержку Киева со стороны других стран, избиратели в которых боятся, что война растянется на много лет. Еще несколько недель назад казалось, что склонять Киев к переговорам стало признаком дурного тона. Есть ли опасность, что с наступлением холодов эта практика вернется?

- Да, эта опасность существует. Я бы даже сказал, что эта опасность никуда и не пропадала. Что касается общения представителей американских властей с украинскими лидерами по частным или открытым каналам, то оно велось с самого начала войны. Американские госчиновники приезжали в Киев, и также они приезжали и в Москву. Постоянно ведется такое общение и по телефонной связи. Цель такого общения — получить возможность сообщить международному сообществу, что какая-то из сторон готова если не прямо к мирным переговорам, то хотя бы к каким-то уступкам.

Позиция украинских лидеров и конкретно президента Зеленского во время таких разговоров по открытым каналам с американцами будет зависеть от того, как высшая власть Украины оценивает ситуацию на линии фронта. Мы живем сейчас в таком сконструированном нарративе, в котором все друзья и союзники Украины сошлись в том, что переговорные позиции будут определяться положением на поле боя.

С одной стороны, это очень правильно, потому что совершенно понятно, что склонить Россию к настоящим переговорам и заставить ее договариваться серьезно станет возможным только после ее военного поражения. С другой же стороны, нужно понимать, что выгодность положения украинских военных на фронте зависит не только от их храбрости, но и от западных поставок вооружений.

И западные страны, включая США, встали перед своего рода дилеммой: ведь если они продолжат поставки вооружений, это будет способствовать дальнейшему продвижению украинских сил, что может приближать конец войны. Конечно, и украинские политики в условиях, когда на фронте ситуация складывается все лучше для Украины, видят все меньше оснований вести с Россией переговоры. Если же не поставлять Украине тяжелое вооружение, то позиции Украины на поле боя будут ухудшаться. И, возможно, как надеются некоторые силы на Западе, это сделает более договороспособной Украину.

Я бы сказал, что речь идет о дилемме морального характера. Этот моральный выбор, который будет сделан в итоге западным сообществом, в очень большой степени зависит от результатов выборов в Конгресс США. Потому что именно США задают тон в международной поддержке Украины.

- В субботу в Риме прошла акция за мир в Украине. Десятки тысяч итальянцев прошли маршем через столицу своей страны. Кроме мира протестующие итальянцы требовали прекратить поставки оружия Украине для защиты от российского вторжения. Люди шли с транспарантами «Нет войне. Нет отправке оружия». Стоит ли искать «кремлевский след» в этой акции? Можно ли ждать в ближайшие недели и месяцы подобных демонстраций в других европейских столицах? Могут ли они ослабить волю западных лидеров к поддержке Украины оружием?

- Конечно, прямого «кремлевского следа» в субботней акции в Риме искать не стоит. Не может быть такого, чтобы такая акция на улицах итальянской столицы организовывалась кем-то после сделанного из Кремля звонка. И в других европейских столицах Кремль не может просто по своей прихоти устраивать такие выступления.

Если же говорить о заблаговременной подготовке почвы для таких акций, о соответствующей работе с некоторыми группами и аудиториями в европейских странах, то Москва, конечно, на протяжении последних десятилетий очень активно трудилась в этом направлении. Это могла быть работа и с праворадикалами в Италии, Франции, Австрии, и с пацифистами, которые якобы всегда за мир, и с коммунистами, которые в некоторых государствах представляют из себя довольно заметную политическую силу.

Когда-то эту работу начал вести Советский Союз, и с тех пор она никогда не прекращалась. Российская Федерация ее просто переняла у СССР и продолжает вести, с той или иной степенью эффективности. Поэтому можно сказать, что почва для выступлений в Риме под такими пацифистскими лозунгами, которые в действительности играют сейчас на руку не Украине и не Европе, а именно России, готовилась именно с подачи Кремля.

Да, если зима будет холодной, если зима будет дорогой для европейских жителей, тема Украины может перестать пользоваться у населения этих стран первостепенным интересом. Она станет для жителей, для избирателей в этих странах менее значимой. Очень важно, как поведут себя европейские лидеры, европейские политики в этой ситуации. В той же Италии, в других странах. Поддадутся ли они информационным манипуляциям подобного рода, или же продолжат четко следовать своему курсу, выполняя те свои обещания, которые они давали публично. В том числе и на международной арене.

- Глава МИДа Ирана в конце прошлой недели впервые признал факт поставок боевых беспилотников в Россию. Однако он заявил, что иранские дроны поставлялись еще до начала вторжения и в небольших количествах. Эти оговорки Владимир Зеленский назвал ложью. О чем говорит то обстоятельство, что Иран все-таки немного отклонился от той общей линии лжи с Россией, которой они вместе придерживались? Россия все меньше и меньше заботится о том, насколько легитимными выглядят любые ее действия, что мешает ей с присущей российским лидерам наглостью признать, что РФ получает дроны из Ирана?

- Вероятно, российская власть не делает такого признания по той причине, что боится испортить свой имидж внутри своей страны. По сути, российская военная пропаганда основывается на былом величии и на мифе о том, что российская армия является второй по силе армией мира. В контексте такой пропаганды воевать иранским оружием просто стыдно.

Я не думаю, что российское население имеет какое-то высокое мнение об Иране или о других странах, которые в действительности поставляют России вооружения. Кремлю неловко признаваться российским гражданам, что у России нету нормального военного производства и что, мол, какой-то там Иран может помочь России тем, что она не способна произвести сама.

Однако на тот факт, что Иран поставляет оружие России, нужно постоянно обращать внимание западных лидеров. Когда их кто-то спрашивает, почему они не прекращают военную поддержку Украины, им очень пригодился бы такой аргумент, что страны, подобные Ирану, поставляют оружие России. И не думают прекращать его поставлять.

Признание Ирана в том, что он действительно поставлял России оружие, довольно любопытно, потому что общеизвестно, что Иран очень боится спровоцировать рост военных поставок Украине со стороны Израиля и некоторых арабских стран. Например, со стороны Саудовской Аравии. Если Иран вдруг решил совсем уж открыто вступить в эту игру и, по сути, признать себя государством, участвующим в геноциде украинцев, из этого прямо следует, что Украина сейчас может попросить большей помощи у Израиля и у других стран, которые Иран считает своими или врагами, или соперниками.

Если Иран сейчас подтверждает свое участие в военном конфликте, пусть даже пока и косвенное, то речь перестает идти уже только о борьбе за влияние в Европе. Получается, что значение этого конфликта становится куда шире. Теперь к войне подключается и Ближний Восток, а Ближний Восток — это всегда очень сильная головная боль для интересов западного мира, в том числе, конечно, и для интересов США.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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