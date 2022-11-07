Теперик: итоги выборов в Конгресс США повлияют и на объемы европейской помощи Киеву

- В субботу в Риме прошла акция за мир в Украине. Десятки тысяч итальянцев прошли маршем через столицу своей страны. Кроме мира протестующие итальянцы требовали прекратить поставки оружия Украине для защиты от российского вторжения. Люди шли с транспарантами «Нет войне. Нет отправке оружия». Стоит ли искать «кремлевский след» в этой акции? Можно ли ждать в ближайшие недели и месяцы подобных демонстраций в других европейских столицах? Могут ли они ослабить волю западных лидеров к поддержке Украины оружием?

- Конечно, прямого «кремлевского следа» в субботней акции в Риме искать не стоит. Не может быть такого, чтобы такая акция на улицах итальянской столицы организовывалась кем-то после сделанного из Кремля звонка. И в других европейских столицах Кремль не может просто по своей прихоти устраивать такие выступления.

Если же говорить о заблаговременной подготовке почвы для таких акций, о соответствующей работе с некоторыми группами и аудиториями в европейских странах, то Москва, конечно, на протяжении последних десятилетий очень активно трудилась в этом направлении. Это могла быть работа и с праворадикалами в Италии, Франции, Австрии, и с пацифистами, которые якобы всегда за мир, и с коммунистами, которые в некоторых государствах представляют из себя довольно заметную политическую силу.