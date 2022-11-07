Теперик: итоги выборов в Конгресс США повлияют и на объемы европейской помощи Киеву

Позиция украинских лидеров и конкретно президента Зеленского во время таких разговоров по открытым каналам с американцами будет зависеть от того, как высшая власть Украины оценивает ситуацию на линии фронта. Мы живем сейчас в таком сконструированном нарративе, в котором все друзья и союзники Украины сошлись в том, что переговорные позиции будут определяться положением на поле боя.
С одной стороны, это очень правильно, потому что совершенно понятно, что склонить Россию к настоящим переговорам и заставить ее договариваться серьезно станет возможным только после ее военного поражения. С другой же стороны, нужно понимать, что выгодность положения украинских военных на фронте зависит не только от их храбрости, но и от западных поставок вооружений.
И западные страны, включая США, встали перед своего рода дилеммой: ведь если они продолжат поставки вооружений, это будет способствовать дальнейшему продвижению украинских сил, что может приближать конец войны. Конечно, и украинские политики в условиях, когда на фронте ситуация складывается все лучше для Украины, видят все меньше оснований вести с Россией переговоры. Если же не поставлять Украине тяжелое вооружение, то позиции Украины на поле боя будут ухудшаться. И, возможно, как надеются некоторые силы на Западе, это сделает более договороспособной Украину.
Я бы сказал, что речь идет о дилемме морального характера. Этот моральный выбор, который будет сделан в итоге западным сообществом, в очень большой степени зависит от результатов выборов в Конгресс США. Потому что именно США задают тон в международной поддержке Украины.