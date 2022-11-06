Вс, 6.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Финляндии во время погрузки российского ядерного топлива был замечен беспилотник

rus.postimees.ee
В Финляндии во время погрузки российского ядерного топлива был замечен беспилотник
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: RADOVAN STOKLASA

В субботу груз российского ядерного топлива проследовал через Финляндию дальше в Европу. Полиция просит сообщать о любых наблюдениях о беспилотнике, замеченном в бесполетной зоне, сообщает Yle.

Полиция заметила дрон в районе аэропорта города Лаппеенранта в бесполетной зоне в субботу. Вчера в аэропорту проходила необычная операция, длившаяся несколько часов: российское ядерное топливо погружали в грузовой самолет, направлявшийся в Братиславу.

Согласно Центру радиационной безопасности STUK, перевозка груза была заказана у энергетической компании Fortum. Как сообщает STUK, речь не идет об исключительной ситуации. План транспортировки ядерного топлива был проверен финнами еще летом.

Беспилотник был замечен во второй половине дня примерно в то же время, когда проводилась операция. Об этом сообщает Илкка Вайникка,старший комиссар уголовной полиции Юго-Восточной Финляндии.

В субботу большое количество полицейских находилось в аэропорту для наблюдения за перевозкой ядерного топлива.

Дрон не был сбит. «Такие вопросы всегда решаются исходя из конкретной ситуации», – говорит Вайникка.

С человеком, управлявшим дроном, связаться пока не удалось. Полиция проводит предварительное расследование инцидента как авиационного правонарушения.

Если происшествие признают правонарушением и подозреваемый будет пойман, ему может грозить наказание в виде суточного штрафа, начисляемого в соответствии со средним доходом виновного. «Но штраф весьма существенный, так как шкала наказаний довольно высока. При средних доходах штраф может исчисляться тысячами евро», – говорит Вайникка.

Ключевые слова
Наверх