Эксперты: последствия изменения климата все более драматичны

Таалас также отметил, что повышение уровня моря, даже если оно измеряется миллиметрами за год, составляет от полуметра до одного метра в столетие. Это ставит под угрозу миллионы людей и многие государства. По его словам, рост экстремальных погодных условий еще больше повышает важность систем раннего оповещения. На сегодняшний день они отсутствуют в половине всех стран. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш должен представить соответствующий план действий на конференции ООН.

Конференция ООН по изменению климата в Египте

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) открылась в Египте в воскресенье. Предстоящий климатический саммит – первый после того, как Россия вслед за вторжением в Украину в начале этого года начала сокращать поставки природного газа и других ископаемых видов топлива странам Запада. Ответные меры России на санкции со стороны США и ЕС вызвали энергетический кризис, особенно в Европе, и добавили аргументов в пользу необходимости перехода на возобновляемые источники энергии.