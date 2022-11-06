Исследование ⟩ 40 процентов немцев хотя бы отчасти согласны, что Россия была вынуждена напасть на Украину

До сих пор не было причин сомневаться в том, что немецкое общество в войне четко занимает сторону Украины: в частности, в июле 70% немцев считали, что Украину необходимо поддерживать в противостоянии с Россией, даже несмотря на издержки – растущие цены на энергию. Опрос CeMAS ставит под сомнение эту картину.

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что НАТО так долго провоцировал Россию, что ей пришлось вступить в войну?» положительный ответ дали 19% опрошенных. А 21% заявили, что отчасти согласны с этим мнением. То есть 40% (а на востоке Германии, то есть в бывшей ГДР, вообще 59% – фактически мейнстрим) процентов немцев считают, что с причинами начала войны все, по крайней мере, не так однозначно, а НАТО разделяет за нее ответственность – или вообще вынудил Россию в нее вступить.

Согласно тому же опросу, с мнением, что Путин является борцом с мировой закулисой, которая управляет миром, согласны или отчасти согласны 44% немцев. 35% жителей Германии готовы согласиться с тем, что у Украины не может быть собственных территориальных притязаний, поскольку она исторически является частью России. Ну и, наконец, 33% уверены, что информация об американских лабораториях в Украине, в которых изготавливается биологическое оружие, хотя бы отчасти правдива.

Предыдущий опрос с теми же вопросами проводился в апреле — и цифры тогда разительно отличались. Теорию о том, что вторжение могла вызвать провокация со стороны НАТО, тогда были готовы поддержать только 29% – вместо нынешних 40. И только 32% считали Путина борцом с тайным мировым правительством.

Авторы исследования делают вывод о широкомасштабном распространении в Германии пророссийской пропаганды, котора является частью «гибридного способа ведения войны». Причем пророссийские настроения в немецком обществе начали распространяться еще до 24 февраля среди так называемых ковид-отрицателей, мобилизовавшихся с 2020 года в активную и противостоящую политике властей группу.