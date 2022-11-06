Вс, 6.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Исследование ⟩ 40 процентов немцев хотя бы отчасти согласны, что Россия была вынуждена напасть на Украину

Meduza.io
40 процентов немцев хотя бы отчасти согласны, что Россия была вынуждена напасть на Украину
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Мотоциклист в Германии.
Мотоциклист в Германии. Фото: Fabian Bimmer

В начале ноября вышло исследование независимого берлинского института CeMAS, посвященное «пророссийским конспирологическим нарративам» и распространению дезинформации в немецком обществе. В исследование вошли результаты проведенного в начале октября в Германии социологического опроса – и они оказались едва ли не сенсационными, пишет Meduza. 

До сих пор не было причин сомневаться в том, что немецкое общество в войне четко занимает сторону Украины: в частности, в июле 70% немцев считали, что Украину необходимо поддерживать в противостоянии с Россией, даже несмотря на издержки – растущие цены на энергию. Опрос CeMAS ставит под сомнение эту картину.

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что НАТО так долго провоцировал Россию, что ей пришлось вступить в войну?» положительный ответ дали 19% опрошенных. А 21% заявили, что отчасти согласны с этим мнением. То есть 40% (а на востоке Германии, то есть в бывшей ГДР, вообще 59% – фактически мейнстрим) процентов немцев считают, что с причинами начала войны все, по крайней мере, не так однозначно, а НАТО разделяет за нее ответственность – или вообще вынудил Россию в нее вступить.

Согласно тому же опросу, с мнением, что Путин является борцом с мировой закулисой, которая управляет миром, согласны или отчасти согласны 44% немцев. 35% жителей Германии готовы согласиться с тем, что у Украины не может быть собственных территориальных притязаний, поскольку она исторически является частью России. Ну и, наконец, 33% уверены, что информация об американских лабораториях в Украине, в которых изготавливается биологическое оружие, хотя бы отчасти правдива.

Предыдущий опрос с теми же вопросами проводился в апреле — и цифры тогда разительно отличались. Теорию о том, что вторжение могла вызвать провокация со стороны НАТО, тогда были готовы поддержать только 29% – вместо нынешних 40. И только 32% считали Путина борцом с тайным мировым правительством.

Авторы исследования делают вывод о широкомасштабном распространении в Германии пророссийской пропаганды, котора является частью «гибридного способа ведения войны». Причем пророссийские настроения в немецком обществе начали распространяться еще до 24 февраля среди так называемых ковид-отрицателей, мобилизовавшихся с 2020 года в активную и противостоящую политике властей группу.

Именно ковид-отрицатели являются движущей силой многотысячных пророссийских митингов, которые этой осенью проходят на востоке Германии – спецслужбы опасаются, что с дальнейшим подорожанием энергии и возможными перебоями с обеспечением немецких городов теплом такие митинги распространятся зимой по всей Германии (у этого движения есть уже и свой бренд – Wutwinter).

Ключевые слова
Наверх