Эксперт: неотремонтированные дома советских времен могут пойти под снос

Однако, по мнению экспертов, с реконструкцией некоторых более старых многоквартирных домов можно опоздать уже через 10 лет, пишет газета Pealinn.

По словам вице-канцлера отдела строительства Министерства экономики и коммуникаций Иво Яанисоо, в Эстонии в большей или меньшей степени отремонтировано около 5000 многоквартирных домов. Около 3000 из них более-менее удовлетворительно реконструированы, около 1000 полностью отремонтированы при поддержке KredEx, а относительно еще 1000 можно говорить о замене окон или каких-то других мелких работах, которые на самом деле не несут эффекта большой пользы. Всего в Эстонии насчитывается около 23 000 многоквартирных домов, а это значит, что около 4 000-5 000 домов, скорее всего, будут снесены.

«Не хочется брать на себя большие обязательства по содержанию здания, и, конечно, больший вопрос в том, будет ли это дешевле» – эксперт по строительству Анти Гамбург.

По словам ведущего преподавателя Строительного института Таллиннского технического университета Анти Гамбурга, эти объемы могут быть такими, чтобы в год можно было реконструировать не менее 400 многоквартирных домов.

Необходимо провести разъяснительную работу в товариществах