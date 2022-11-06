В Эстонии около 14 000 многоквартирных домов остро нуждаются в реконструкции. Согласно долгосрочной стратегии реновации Министерства экономики и коммуникаций, все многоквартирные дома советской эпохи должны быть реконструированы к 2050 году, для чего текущие объемы должны быть увеличены как минимум втрое.
Эксперт: неотремонтированные дома советских времен могут пойти под снос
Однако, по мнению экспертов, с реконструкцией некоторых более старых многоквартирных домов можно опоздать уже через 10 лет, пишет газета Pealinn.
По словам вице-канцлера отдела строительства Министерства экономики и коммуникаций Иво Яанисоо, в Эстонии в большей или меньшей степени отремонтировано около 5000 многоквартирных домов. Около 3000 из них более-менее удовлетворительно реконструированы, около 1000 полностью отремонтированы при поддержке KredEx, а относительно еще 1000 можно говорить о замене окон или каких-то других мелких работах, которые на самом деле не несут эффекта большой пользы. Всего в Эстонии насчитывается около 23 000 многоквартирных домов, а это значит, что около 4 000-5 000 домов, скорее всего, будут снесены.
«Не хочется брать на себя большие обязательства по содержанию здания, и, конечно, больший вопрос в том, будет ли это дешевле»
– эксперт по строительству Анти Гамбург.
По словам ведущего преподавателя Строительного института Таллиннского технического университета Анти Гамбурга, эти объемы могут быть такими, чтобы в год можно было реконструировать не менее 400 многоквартирных домов.
Необходимо провести разъяснительную работу в товариществах
По мнению Анти Гамбурга, одним из дополнительных препятствий при реновации многоквартирных домов является неуверенность членов товарищества в достижении желаемых результатов. «Не хочется брать на себя большие обязательства по содержанию здания, и, конечно, больший вопрос в том, будет ли это дешевле», – сказал он. – Проблема в том, чтобы взять на себя обязательство и нехватка денег. Нет уверенности, что что-то станет лучше. Люди не хотят хлопот в процессе реконструкции. Это также одна из таких вещей, которая считается неприятной».
Однако Гамбург предупредил, что, если ничего не предпринимать, в какой-то момент здания просто станут непригодными для проживания.
Нередко основными противниками ремонта в квартирных товариществах являются пожилые люди, которые в конце жизни уже не видят смысла в будущих вложениях и зачастую всю жизнь прожили со знанием того, что кредит – это чужое. Однако без кредита товарищество не может проводить ремонтные работы.
Однако, по словам Гамбурга, уже через 10 лет может случиться так, что некоторые здания, построенные в 60-х и 70-х годах, которые не были реконструированы и за которыми плохо ухаживали, придется переоценивать, потому что в какой-то момент их реконструкция больше не будет иметь экономического смысла, и в долгосрочной перспективе это станет первым большим шагом к сносу здания.