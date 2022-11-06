Временным руководителем Нарвской Кренгольмской гимназии назначена член коалиции горсобрания Екатерина Голубцова. Неделей ранее городские власти уволили с должности директора гимназии политическую оппонентку Райк Ирину Янович, пишет Põhjarannik.
Для подписчиков
Катри Райк назначила директором Кренгольмской гимназии лояльного ей члена горсобрания
Катри Райк назначила директором Кренгольмской гимназии лояльного ей члена горсобрания
2 ноября городская управа Нарвы объявила конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии. Неделей ранее из-за скандала с этой должности была уволена член оппозиции Нарвского горсобрания Ирина Янович. За день до объявления конкурса Нарвская городская управа назначила новым временным руководителем гимназии члена правящей коалиции Екатерину Голубцову (Центристская партия).