Катри Райк назначила директором Кренгольмской гимназии лояльного ей члена горсобрания

2 ноября городская управа Нарвы объявила конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии. Неделей ранее из-за скандала с этой должности была уволена член оппозиции Нарвского горсобрания Ирина Янович. За день до объявления конкурса Нарвская городская управа назначила новым временным руководителем гимназии члена правящей коалиции Екатерину Голубцову (Центристская партия).

Катри Райк в комментарии изданию Põhjakannik призналась, что понимает, в каком свете выглядит назначение Голубцовой на место политического оппонента мэра, уволенной Янович. Однако она напомнила, что это временное решение, тем более, что Голубцова имеет опыт работы директором школы, соответствует квалификационным требованиям и в настоящее время руководит детским садом в Пынгерья, что относительно недалеко от Кренгольмской гимназии.