КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ⟩ Мораль скандала с Марко Михкельсоном

Но кто еще, как не пресса, ведь в таком маленьком и корпоративном обществе, как Эстония, институциональный контроль над другими институтами оставляет желать лучшего. Здесь наиболее важна социальная роль прессы, которая занимается освещением деятельности людей, находящихся у власти. Кроме прессы, никто в обществе не занимается такими темами.
Postimees не публиковал эту историю в конце прошлого года, когда мы впервые получили наводки. Потому что на тот момент у нас не было достаточно документальных свидетельств о серьезности и масштабах происшествия, и никто из причастных к делу лиц не был готов говорить об этом от своего имени. Мы не публиковали эту историю, но подозрения не исчезли. Мы продолжили расследовать дальше.
Как доверять окутанному тенью депутату?
Мы все хотим, чтобы люди, которые представляют нас у власти, были чистыми и этичными. И если в их жизни случается что-то подозрительное, мы хотим, чтобы они могли взглянуть в лицо своему прошлому и поговорить об этом. Это называется взять на себя политическую ответственность.
Но как можно доверять депутату, члену Рийгикогу, который в течение многих лет был окутан тенью и слухами о своей частной жизни, и в отношении которого правоохранительные органы записали заключение о том, что он совершил неэтичный поступок, фотографируя детей? Михкельсон – не рядовой законодатель, а многолетний ключевой формирователь внешней политики Эстонии. Решение обсудить эту тему в Postimees было вызвано еще и тем, что мы имеем дело с абсолютной вершиной эстонской политики. Мы должны требовать, чтобы люди, которые представляют нас у власти, были чистыми и этичными. Политическая ответственность – залог будущей гладкой карьеры самого политика. Ах, почему они должны? Потому что моральное лицо власть имущих важно для поддержания доверия между народом и его представителями. Если у человека есть хороший моральный компас, это также снижает риск злоупотребления властью и коррупции. И именно поэтому пресса проявляет повышенный общественный интерес к этим лицам.