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КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ⟩ Мораль скандала с Марко Михкельсоном

Прийт Хыбемяги
, главный редактор Postimees
Мораль скандала с Марко Михкельсоном
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Первая статья о скелете в шкафу Марко Михкельсона.
Первая статья о скелете в шкафу Марко Михкельсона. иллюстрация: Postimees
  • Причины скандала с фотоснимками очень просты
  • Утверждение о том, что причина публикации – спор об опеке, не соответствует действительности
  • Крупные эстонские издания создали исчерпывающую и разностороннюю картину о скандале

Скандал с фотоснимками с участием Марко Михкельсона (Партия реформ), длившийся более недели, перешел из начальной фазы отрицания в фазу спокойного обсуждения и анализа, в котором ищется ответ на вопрос: как должны вести себя общество и пресса себя в таком случае? И начинается все с вопроса о том, почему пресса выносит на публику такие неудобные темы.

Но кто еще, как не пресса, ведь в таком маленьком и корпоративном обществе, как Эстония, институциональный контроль над другими институтами оставляет желать лучшего. Здесь наиболее важна социальная роль прессы, которая занимается освещением деятельности людей, находящихся у власти. Кроме прессы, никто в обществе не занимается такими темами.

Postimees не публиковал эту историю в конце прошлого года, когда мы впервые получили наводки. Потому что на тот момент у нас не было достаточно документальных свидетельств о серьезности и масштабах происшествия, и никто из причастных к делу лиц не был готов говорить об этом от своего имени. Мы не публиковали эту историю, но подозрения не исчезли. Мы продолжили расследовать дальше.

Как доверять окутанному тенью депутату?

Мы все хотим, чтобы люди, которые представляют нас у власти, были чистыми и этичными. И если в их жизни случается что-то подозрительное, мы хотим, чтобы они могли взглянуть в лицо своему прошлому и поговорить об этом. Это называется взять на себя политическую ответственность.

Но как можно доверять депутату, члену Рийгикогу, который в течение многих лет был окутан тенью и слухами о своей частной жизни, и в отношении которого правоохранительные органы записали заключение о том, что он совершил неэтичный поступок, фотографируя детей? Михкельсон – не рядовой законодатель, а многолетний ключевой формирователь внешней политики Эстонии. Решение обсудить эту тему в Postimees было вызвано еще и тем, что мы имеем дело с абсолютной вершиной эстонской политики. Мы должны требовать, чтобы люди, которые представляют нас у власти, были чистыми и этичными. Политическая ответственность – залог будущей гладкой карьеры самого политика. Ах, почему они должны? Потому что моральное лицо власть имущих важно для поддержания доверия между народом и его представителями. Если у человека есть хороший моральный компас, это также снижает риск злоупотребления властью и коррупции. И именно поэтому пресса проявляет повышенный общественный интерес к этим лицам.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) не сделала Михкельсона министром из-за этой истории, так что можно сказать, что случай со снимками напрямую повлиял как на его личную жизнь, так и на руководство страной. Мелочь не повлияла бы на состав правительства Эстонской Республики.

Причины скандала с фотоснимками на самом деле очень просты: это была череда неудачных решений, следовавших одно за другим. Что касается утверждения о том, что причиной раскрытия информации является спор об опеке над детьми, то это неверно. Решение об опеке уже было принято судом, и на него не повлиял спор по поводу фотографий, поэтому он не имеет реальной связи с данным скандалом. Что же касается рассматриваемых фотографий, то они получили этическое осуждение как со стороны следователя полиции, так и со стороны прокуратуры. Так вот: если бы таких фото не было, то ничего бы и не произошло. Если бы такие снимки сразу удалялись, ничего бы не произошло. Если бы они не были загружены в облако, мы бы ничего не знали об этой истории. Все это было плохими решениями. Плохим выбором было и то, что Михкельсон отказался добровольно уйти из политики, что удерживало этот вопрос в центре внимания общественности. Кроме того, обстоятельства были сложными и включали натянутые отношения внутри семьи. Но это не предмет интереса прессы, нас интересует общественная сторона ситуации.

Отдельный вопрос для прессы, почему не возникло тревоги в кабинетах, предоставляющих доступ к государственным тайнам и тайнам НАТО. Стоит ли за этим корыстное согласие власть имущих? Это похоже на похлопывание по спине: мы знаем твой неприятный маленький секрет, но давай, будь хорошим мальчиком и продолжай работать. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) не сделала Михкельсона министром из-за этой истории, так что можно сказать, что случай со снимками напрямую повлиял как на его личную жизнь, так и на руководство страной. Мелочь не повлияла бы на состав правительства Эстонской Республики. И исходя из этого – сколько еще у власти людей, хранящих тайны, которые общественность сочла бы аморальными, а контролирующие безопасность – нет? И что это говорит о разной морали для власть имущих и для простых людей? Мы как общество должны иметь нулевую терпимость к таким вещам.

Дети были защищены ценой ясности

Когда мы решили написать об этой истории по вышеуказанным причинам, мы подумали, что очень важно не причинить вреда детям и не раскрыть их личности. Наши юристы прочесали текст статьи для защиты детей с такой тщательностью, что даже ясность текста пострадала из-за сокращений. По нашей статье детей опознать не удалось. Однако вскоре после публикации статьи несколько источников, в том числе и сами Михкельсоны, уже публиковали столь подробную информацию, что детей можно было сразу идентифицировать. Чтобы защитить детей, мы продолжали удалять такие данные и из иных текстов.

Наши юристы прочесали текст статьи для защиты детей с такой тщательностью, что даже ясность текста пострадала из-за сокращений.

Мы разговаривали со многими людьми и прямо, и неофициально в течение длительного периода времени, чтобы убедиться, что история правдива. В течение недели, предшествовавшей выходу материала, мы были в тесном контакте с представителем Михкельсона, несколько раз отправляли Михкельсону конкретные вопросы и ждали ответов. Мы также предложили возможность опубликовать версию Михкельсона и версию, основанную на редакционных материалах, рядом, чтобы читатели могли составить собственное мнение. Но это был голос вопиющего в пустыне. Несмотря на наши неоднократные просьбы, Михкельсон не ответил на наши важные вопросы, а вместо этого попытался запретить публикацию статьи. Мы восприняли это как знак заставить прессу замолчать и опубликовали нашу историю.

Быстро выяснилось, что скандалом Михкельсона некоторое время занимались и коллеги-конкуренты. Портал Delfi менее чем через час после Postimees опубликовал весьма исчерпывающую статью. Каждый журналист понимает, что большая статья с множеством интервью за полчаса не пишется. Это может занять несколько месяцев. Но оно почему-то не дошло до общественности... Коллеги из таблойда тоже занимались этим вопросом, но промолчали. Коллеги из других изданий, должно быть, побоялись быть первыми, но сразу после появления статьи в Postimees быстро присоединились, освещая новые факты и данные. Резюмируя, можно сказать, что крупные эстонские издания создали полную и разностороннюю картину скандала со снимками в целом. Общественность теперь знает, что судебный процесс по снимкам не является спором об опеке над детьми; что это были не несколько случайных кадров, а непристойные фотографии, сделанные в течение полутора лет; что полиция ограничилась выговором, не сочтя нужным начать расследование, чтобы проверить, действительно ли это была досадная ошибка. Теперь мы также можем спросить: в чем сила некоторых влиятельных людей, что они могут месяцами откладывать публикацию статьи, угрожающей их благополучию, в изданиях страны?

В понедельник будет принято важное решение по поводу скандала Михкельсона. Комиссия по иностранным делам должна решить, может ли Михкельсон оставаться председателем комиссии Рийгикогу или нет. В течение года Михкельсон не хотел давать ответы на поставленные перед ним вопросы. А ведь у него было так много времени, чтобы принять важные решения: рассказать историю и попросить о понимании, уйти с поста председателя комиссии по иностранным делам, покаяться и привести в порядок свой имидж. Он выбрал путь отрицания и введения в заблуждение общественности.

Это принципиальная позиция Postimees как сейчас, так и в будущем. Эстонская политика и общественная жизнь должны не только выглядеть, но и быть чистыми.

Некоторые истории могут расследоваться в редакции годами, но мы будем делать это, пока не настанет ясность. Никто кроме прессы в небольшом эстонском обществе не проливает свет на такие темы. Это принципиальная позиция Postimees как сейчас, так и в будущем. Эстонская политика и общественная жизнь должны не только выглядеть, но и быть чистыми.

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