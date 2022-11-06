КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ⟩ Мораль скандала с Марко Михкельсоном

Причины скандала с фотоснимками на самом деле очень просты: это была череда неудачных решений, следовавших одно за другим. Что касается утверждения о том, что причиной раскрытия информации является спор об опеке над детьми, то это неверно. Решение об опеке уже было принято судом, и на него не повлиял спор по поводу фотографий, поэтому он не имеет реальной связи с данным скандалом. Что же касается рассматриваемых фотографий, то они получили этическое осуждение как со стороны следователя полиции, так и со стороны прокуратуры. Так вот: если бы таких фото не было, то ничего бы и не произошло. Если бы такие снимки сразу удалялись, ничего бы не произошло. Если бы они не были загружены в облако, мы бы ничего не знали об этой истории. Все это было плохими решениями. Плохим выбором было и то, что Михкельсон отказался добровольно уйти из политики, что удерживало этот вопрос в центре внимания общественности. Кроме того, обстоятельства были сложными и включали натянутые отношения внутри семьи. Но это не предмет интереса прессы, нас интересует общественная сторона ситуации.