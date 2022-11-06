В Хааберсти состоится благотворительный показ мод вторичного использования

Благотворительный продвигающий вторичное использование показ мод под названием «Веселые осенние тренды для всех» начнется 9 ноября в 14 часов в дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ-теэ, 24). На сцене будут показаны комплекты, ставленные из пожертвованной одежды. На показе мод задействованы 45 моделей, самой младшей из которых 2 года и старшей 88 лет.

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, впервые в дневном центре Хааберсти пройдет показ мод, главной целью которого является добавить немного красок и радости в темные осенние вечера. На показе мод на сцене можно будет увидеть модную одежду, составленную из пожертвованных вещей. После шоу все желающие смогут приобрести любой из понравившихся комплектов. Доход от продажи пойдет через Эстонский Красный Крест тем семьям, которые в этом больше всего нуждаются», – рассказал старейшина и пригласил всех желающих на показ мод.

Руководитель центра вторичного использования Punane Ristik Кристи Кристаль сказала, что основной акцент при выборе одежды для модного показа сделан на практичных и сезонных тренда, одежда подходит каждой возрастной группе и для разных событий. Одно из главных преимуществ которых – привлекательная цена. Составленные с помощью талантливых стилистов Аулике Пунисте и Анне Лийс Лайкйыэ комплекты покажут ценность и преимущество вторичного использования. На благотворительном показе в качестве моделей на сцену выйдут посетители дневного центра и работники из Punane Ristik», – сказала заведующая центра вторичного использования.

Стоимость комплектов одежды, показанных на модном шоу, будет начинаться от 2–3 евро. Оплата возможна на месте только наличными. Всех, кто не сможет посетить представление, но хочет оказать посильную помощь или приобрести товар, ждут в магазине вторичного использования Punane Ristik по адресу Кадака-теэ, 54а.