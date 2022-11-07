КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мы очень мало знаем об украинских беженцах

Некоторое представление дает число подавших ходатайство о статусе временной защиты в Эстонии и пользующихся местными государственными услугами. По состоянию на 29 октября таких было более 38 000 человек, по большей части это украинцы. Но и о них мы на самом деле мало что знаем. Например, не находятся ли они сейчас в Украине, ведь это временно разрешено.

Фактически у нас нет полной уверенности даже в том, что кто-то из получивших статус временной защиты у нас, не получил аналогичный статус в другой стране ЕС и не получает там пособия. Сейчас запущена единая база данных ЕС, но ее эффективность зависит от того, насколько точно она заполняется.

Единственный способ вести точный учет украинских беженцев в Эстонии – восстановить пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны. Но это повлечет за собой огромную нагрузку на Департамент полиции и пограничной охраны, а государство, судя по всему, на основе анализа рисков установило, что сейчас это не так уж и необходимо. Однако таким образом очень сложно планировать услуги.