КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мы очень мало знаем об украинских беженцах

В прошлом году в Украине проживало порядка 44 миллиона человек, почти 30 процентов из которых были вынуждены покинуть свои дома, переместившись внутри страны или уехав за границу.
Результаты международного исследования показывают, что среднестатистический украинский военный беженец, прибывший в ЕС, это 36-летняя украинка с высшим образованием, которая покинула свой дом в первые месяцы войны вместе с членами семьи – детьми или пожилыми родителями. Этот среднестатистический беженец оформил документы для получения статуса временной защиты в стране пребывания, и ему важно найти работу, чтобы содержать несовершеннолетних или престарелых родственников, которые зависят от него.
Естественно, возникает вопрос: сколько же беженцев в Эстонии? Если мы посмотрим на страницы государственной статистики в Интернете, то увидим очень точные цифры. В Эстонию прибыло более 113 000 украинских военных беженцев, почти четверть из которых – несовершеннолетние. Около 52 000 из них пересекли Эстонию транзитом. Более 61 000 беженцев остались в Эстонии. На самом деле эти цифры обманчивы и основаны на том, что именно человек, прибывший в страну, заявил на границе.
Единственный способ вести точный учет украинских беженцев в Эстонии – восстановить пограничный контроль, что повлечет за собой огромную нагрузку на Департамент полиции и пограничной охраны.
Мы понятия не имеем, остался ли здесь человек, который заявил на границе, что едет, скажем, в Финляндию. Мы не знаем, не уехал ли в ту же Финляндию человек, который заявил на границе, что останется в Эстонии.