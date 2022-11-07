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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мы очень мало знаем об украинских беженцах

rus.postimees.ee
Мы очень мало знаем об украинских беженцах
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Украинские беженцы отправляются в Эстонию на автобусе. Польша, 8 марта, 2022.
Украинские беженцы отправляются в Эстонию на автобусе. Польша, 8 марта, 2022. Фото: FABRIZIO BENSCH/REUTERS
  • 38 000 военных беженцев подали в Эстонии ходатайство о предоставлении статуса временной защиты
  • Мы не можем точно сказать, сколько украинских военных беженцев находится в Эстонии
  • Ведение учета предполагает возобновление пограничного контроля на внутренних границах Шенгена

В сегодняшнем выпуске Postimees можно снова найти несколько статей о нападении России на Украину. Хотя в военном отношении ситуация вселяет надежду украинцам, учитывая атаки России на инфраструктурные объекты, зимой может наступить серьезный социальный кризис. Это, в свою очередь, может привести к новой волне иммиграции.

В прошлом году в Украине проживало порядка 44 миллиона человек, почти 30 процентов из которых были вынуждены покинуть свои дома, переместившись внутри страны или уехав за границу.

Результаты международного исследования показывают, что среднестатистический украинский военный беженец, прибывший в ЕС, это 36-летняя украинка с высшим образованием, которая покинула свой дом в первые месяцы войны вместе с членами семьи – детьми или пожилыми родителями. Этот среднестатистический беженец оформил документы для получения статуса временной защиты в стране пребывания, и ему важно найти работу, чтобы содержать несовершеннолетних или престарелых родственников, которые зависят от него.

Естественно, возникает вопрос: сколько же беженцев в Эстонии? Если мы посмотрим на страницы государственной статистики в Интернете, то увидим очень точные цифры. В Эстонию прибыло более 113 000 украинских военных беженцев, почти четверть из которых – несовершеннолетние. Около 52 000 из них пересекли Эстонию транзитом. Более 61 000 беженцев остались в Эстонии. На самом деле эти цифры обманчивы и основаны на том, что именно человек, прибывший в страну, заявил на границе.

Единственный способ вести точный учет украинских беженцев в Эстонии – восстановить пограничный контроль, что повлечет за собой огромную нагрузку на Департамент полиции и пограничной охраны.

Мы понятия не имеем, остался ли здесь человек, который заявил на границе, что едет, скажем, в Финляндию. Мы не знаем, не уехал ли в ту же Финляндию человек, который заявил на границе, что останется в Эстонии.

Некоторое представление дает число подавших ходатайство о статусе временной защиты в Эстонии и пользующихся местными государственными услугами. По состоянию на 29 октября таких было более 38 000 человек, по большей части это украинцы. Но и о них мы на самом деле мало что знаем. Например, не находятся ли они сейчас в Украине, ведь это временно разрешено.

Фактически у нас нет полной уверенности даже в том, что кто-то из получивших статус временной защиты у нас, не получил аналогичный статус в другой стране ЕС и не получает там пособия. Сейчас запущена единая база данных ЕС, но ее эффективность зависит от того, насколько точно она заполняется.

Единственный способ вести точный учет украинских беженцев в Эстонии – восстановить пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны. Но это повлечет за собой огромную нагрузку на Департамент полиции и пограничной охраны, а государство, судя по всему, на основе анализа рисков установило, что сейчас это не так уж и необходимо. Однако таким образом очень сложно планировать услуги.

Международное исследование также показало, что среднестатистическая беженка еще не решила, хочет она вернуться домой или остаться за границей, но если ее муж воюет сейчас в Украине, то она надеется на воссоединение своей семьи. Поэтому, если к нам начнут приезжать демобилизованные по ранению или по какой-то другой причине украинские мужчины, которые будут ходатайствовать здесь об убежище, то с большой долей вероятности их семьи останутся здесь. В этом случае и о них нам потребуются очень точные данные, чтобы как можно скорее интегрировать эти семьи в наше общество.

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