Председатель фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас предложил всем парламентским фракциям отозвать Марко Михкельсона с должности председателя комиссии по иностранным делам.
EKRE предложила отозвать Михкельсона с должности
EKRE предложила отозвать Михкельсона с должности
В письме лидерам фракций Пыллуаас заявил, что поступок, совершенный Михкельсоном, несовместим со статусом члена Рийгикогу или главы комиссии.
«Репутация Михкельсона не позволяет ему представлять Эстонское государство или Рийгикогу. Его пребывание на посту главы комиссии по иностранным делам нанесло бы продолжительный и углубляющийся ущерб репутации эстонского парламента и страны в глазах как наших союзников, так и на международной арене в целом», – сказал Пыллуаас.
«Мы просим все фракции поддержать наше предложение найти достойного руководителя комиссии по иностранным делам, который не позорил бы ни наш парламент, ни наше государство», – заявил Пыллуаас.