EKRE предложила отозвать Михкельсона с должности

«Репутация Михкельсона не позволяет ему представлять Эстонское государство или Рийгикогу. Его пребывание на посту главы комиссии по иностранным делам нанесло бы продолжительный и углубляющийся ущерб репутации эстонского парламента и страны в глазах как наших союзников, так и на международной арене в целом», – сказал Пыллуаас.