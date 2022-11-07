Два шага вперед, один назад: как Путин мешает борьбе с глобальным потеплением

«Глобальное потепление продолжается, – пришла к выводу Всемирная метеорологическая организация в опубликованном в воскресенье отчете о состоянии планеты. – Лишь благодаря тройной Ла-Нинье (феномену понижения температур в Тихом океане) 2022 год скорее всего станет "всего лишь" пятым или шестым самым жарким за всю историю наблюдений. Однако долгосрочный тренд не меняется, и новый рекордно жаркий год – лишь вопрос времени».

«Все меняется с катастрофической скоростью», – прокомментировал отчет генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье в обращении к участникам COP 27.

«Жара с каждой волной все интенсивнее и убийственнее. Уровень океана поднимается вдвое быстрее, чем в 1990-е, угрожая миллиардам людей на островах и в прибрежных районах. Ледники тают с рекордной скоростью, что ставит под угрозу водоснабжение целых континентов», – сказал он.

Все понимают, что нужно что-то делать, но что именно Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак и другие лидеры могут представить открывающемуся саммиту, помимо старых обещаний в новой упаковке?

Путин спутал карты

На прошлогоднем саммите COP 26 в Глазго стало ясно, что у борьбы с глобальным потеплением две проблемы: энергетический кризис, срывающий сроки перехода к «зеленой» энергетике, и нежелание богатых стран платить бедным компенсацию за отказ от ископаемых источников энергии.

Обе проблемы не только никуда не делись, а лишь обострились после решения Путина отправить войска на завоевание Украины.

Путина пугают Украина и НАТО, а не глобальное потепление Фото: AFP