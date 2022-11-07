На ралли в Бельгии погибли два зрителя

Машиной управляли бельгийские гонщики Эмерик Рари и Фабрис Генри. Автомобиль съехал с дороги на прямом участке, что придало ему большую скорость. Он столкнулся с несколькими зрителями, стоявшими у дороги. Два человека погибли, несколько других зрителей получили травмы. Травмированы и оба водителя. Никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии.

Как автомобиль смог вылететь с трассы, пока неизвестно. Организаторы сообщили, что автомобиль врезался в стену, в результате чего водитель потерял управление. Другой водитель, участвовавший в ралли, утверждает, что это произошло потому, что дорога из-за дождя была слишком скользкой. По словам организаторов, люди стояли в месте, куда зрители не допускаются. Точные обстоятельства аварии ещё расследуются бельгийской полицией.