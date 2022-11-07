Статистика: за год сахар в Эстонии подорожал на 94%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Витории Трасанов, в сравнении с октябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, – от общего повышения индекса они составили треть. С октября начали применяться меры частичной компенсации цены на электроэнергию, газ и центральное отопление. Кроме того, с октября частные потребители могут приобретать электроэнергию в порядке универсальной услуги, цена которой формируется на основании цены производителя, согласованной с Департаментом конкуренции.

«Твердое топливо было дороже на 111,4%, газ – на 88,8%, поступившее в дома электричество – на 83,7% и тепловая энергия (отопление) – на 49,1%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили около 30% от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 21,9% и дизельное топливо – на 42,6%», – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с октябрем прошлого года более всего подорожал сахар (94%). Мука и крупы подорожали на 78,4%, прочие масла — на 64,2%, яйца — на 60,1%, специи — на 57,6%, и говядина — на 51%.

Фото: Департамент статистики

В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен более всего повлияла реализация мер частичной компенсации роста цен на энергию. Водоснабжение подорожало на 17,3%, а услуги канализации на 16,4%.