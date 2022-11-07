СМИ: Цукерберг планирует масштабные увольнения в Meta

По словам источников, увольнения могут затронуть тысячи человек.

На конец сентября штат Meta насчитывал свыше 87 тысяч человек. В 2020 и 2021 годах компания приняла на работу более 27 тысяч новых сотрудников, а за январь-сентябрь этого года ее штат вырос еще на 15,3 тысяч человек.

При этом чистая прибыль компании в июле-сентябре рухнула более чем в два раза, до $4,39 млрд с $9,19 млрд за аналогичный период предыдущего года, а выручка снизилась до $27,71 млрд с $29,01 млрд. Акции Meta с начала года упали в цене более чем на 70%.