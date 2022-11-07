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СМИ: Цукерберг планирует масштабные увольнения в Meta

Интерфакс/BNS
СМИ: Цукерберг планирует масштабные увольнения в Meta
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг Фото: Erin Scott/REUTERS

Американский технологический гигант Meta планирует на этой неделе уведомить сотрудников о начале масштабного сокращения штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, увольнения могут затронуть тысячи человек.

На конец сентября штат Meta насчитывал свыше 87 тысяч человек. В 2020 и 2021 годах компания приняла на работу более 27 тысяч новых сотрудников, а за январь-сентябрь этого года ее штат вырос еще на 15,3 тысяч человек.

При этом чистая прибыль компании в июле-сентябре рухнула более чем в два раза, до $4,39 млрд с $9,19 млрд за аналогичный период предыдущего года, а выручка снизилась до $27,71 млрд с $29,01 млрд. Акции Meta с начала года упали в цене более чем на 70%.

Ранее WSJ писал, что Meta планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично – за счет увольнения работников.

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