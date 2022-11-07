Специальная комиссия обсудит помощь военным беженцам из Украины

По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, комиссия хочет получить обзор использования средств, направленных в этом году на помощь военным беженцам из Украины, а также узнать, какие средства выделены на эти цели в следующем году.

«С приходом холодов поток военных беженцев из Украины может дополнительно вырасти. Мы ждем информацию как о проделанной работе, так и о том, насколько хорошо Эстония подготовилась к принятию новых беженцев и оказанию им необходимой помощи, начиная с обеспечения кратковременным жильем и местами в школах, доступа к услугам здравоохранения и заканчивая организацией курсов эстонского языка и предоставлением возможностей для работы. Важно проконтролировать и готовность местных самоуправлений, так как на них ляжет основная нагрузка по предоставлению социальных и прочих услуг», – сказал Мёльдер.