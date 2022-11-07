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Специальная комиссия обсудит помощь военным беженцам из Украины

rus.postimees.ee
Специальная комиссия обсудит помощь военным беженцам из Украины
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Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter

Запланированное на сегодня открытое заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом будет посвящено предоставлению помощи военным беженцам из Украины и связанным с этим расходам.

По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, комиссия хочет получить обзор использования средств, направленных в этом году на помощь военным беженцам из Украины, а также узнать, какие средства выделены на эти цели в следующем году.

«С приходом холодов поток военных беженцев из Украины может дополнительно вырасти. Мы ждем информацию как о проделанной работе, так и о том, насколько хорошо Эстония подготовилась к принятию новых беженцев и оказанию им необходимой помощи, начиная с обеспечения кратковременным жильем и местами в школах, доступа к услугам здравоохранения и заканчивая организацией курсов эстонского языка и предоставлением возможностей для работы. Важно проконтролировать и готовность местных самоуправлений, так как на них ляжет основная нагрузка по предоставлению социальных и прочих услуг», – сказал Мёльдер.

На заседание приглашены министр социальной защиты Сигне Рийсало, генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс и советник Хенри Хунт, вице-канцлер по вопросам политики общего образования и работы с молодежью Министерства образования и науки Лийна Пыльд, руководитель отдела финансового управления местных самоуправлений Министерства финансов Сулев Лийвик и советник по вопросам безопасности Элари Каземетс, а также советник Союза городов и волостей Эстонии Майлийс Кальюла.

Открытое заседание специальной комиссии начнется в 13:15.

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