Открывается новый участок шоссе Таллинн–Тарту: дорога будет четырехполосной

Менеджер по строительству GRK Кайдо Иваск ранее рассказывал, что участок между Выыбу и Мяэ теперь короче на 1,9 км, что сэкономит участникам дорожного движения несколько минут в пути. «Сначала новый участок открылся как двухполосная дорога или дорога 1+1, на которой ограничение скорости составляет 90 и местами 70 км/ч. Осмелюсь сказать, в соответствии с проектом, то есть как скоростная дорога 2+2, трасса будет открыта во второй половине октября, когда будут установлены частично отсутствующие ограждения между направлениями движения. Они сейчас на пути из Турции в Эстонию», – объяснил он тогда.

На строительство нового участка как четырехполосной дороги потребовалось все-таки больше времени – он открывается сегодня.

С понедельника, 7 ноября, действуют ограничения движения: В 9:15 открывается для движения новый четырехполосный участок Выыбу-Мяо на шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа. На этом участке дороги максимальная скорость составляет 90 км/ч. Так как местами еще продолжаются строительные работы, кое-где скорость ограничена до 70 км/ч. Чтобы узнать обо всех действующих в настоящее время ограничениях движения, смотрите сайт http://tarktee.ee или звоните по телефону.

По словам Иваска, на этом участке дороги уже функционирует виадук Выыбу и Анна. Строительство нового участка длилось с сентября 2020 года и, по оценке Иваска, эти годы были напряженными для генерального подрядчика GRK Infra. «Повысились цены на материалы, да и с поставками были сложности. Было много неопределенности. Сдать этот участок вовремя стало для нас всех настоящим испытанием», – объяснил он.