В свете недавнего скандала председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон решил отказаться от своей должности.
Михкельсон решил отказаться от поста председателя комиссии по иностранным делам
Михкельсон решил отказаться от поста председателя комиссии по иностранным делам
«И хотя публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и бесчеловечны, в интересах мира в трудовых отношениях я решил уйти в отставку с поста председателя. В настоящее время Эстония нуждается во внешней политике, которая была бы экономной с точки зрения внутренней политики, а также сосредоточена на безопасности. Сейчас я больше внимания уделю своей семье. Я благодарю сотни людей, которые в последние дни отправили мне письма и сообщения с поддержкой. Это помогло нашей семье держаться в это непростое время. Я не планирую отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности и буду баллотироваться на весенних выборах Рийгикогу в Харьюмаа и Рапламаа», – написал он в соцсетях.