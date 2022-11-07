Михкельсон решил отказаться от поста председателя комиссии по иностранным делам

«И хотя публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и бесчеловечны, в интересах мира в трудовых отношениях я решил уйти в отставку с поста председателя. В настоящее время Эстония нуждается во внешней политике, которая была бы экономной с точки зрения внутренней политики, а также сосредоточена на безопасности. Сейчас я больше внимания уделю своей семье. Я благодарю сотни людей, которые в последние дни отправили мне письма и сообщения с поддержкой. Это помогло нашей семье держаться в это непростое время. Я не планирую отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности и буду баллотироваться на весенних выборах Рийгикогу в Харьюмаа и Рапламаа», – написал он в соцсетях.