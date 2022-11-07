В воскресенье, 6 ноября, в шесть часов вечера у реки Педья в деревне Лайусевялья волости Йыгева был обнаружен торфяной пожар.
Возле реки Педья загорелся торф
Возле реки Педья загорелся торф
Спасатели подсчитали, что выгорела площадь размером около 450 квадратных метров. О долгой продолжительности пожара свидетельствовали поваленные деревья, корни которых были обожжены, так как огонь распространился на глубину около одного метра. Из-за темноты работы по тушению были отложены на понедельник.
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