Возле реки Педья загорелся торф

Спасатели подсчитали, что выгорела площадь размером около 450 квадратных метров. О долгой продолжительности пожара свидетельствовали поваленные деревья, корни которых были обожжены, так как огонь распространился на глубину около одного метра. Из-за темноты работы по тушению были отложены на понедельник.