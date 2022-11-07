Почти сто тысяч жителей Эстонии скачали кризисное мобильное приложение

В мобильном приложении «Будь готов!» собраны практические советы о том, как справиться с различными чрезвычайными ситуациями, будь то отключение электричества, вспышка вируса, стихийное бедствие или что-то другое», – сказала Элиза Яксон, специалист по развитию Naiskodukaitse.

Помимо руководств по подготовке к чрезвычайным ситуациям, приложение также содержит советы о том, что нужно помнить о безопасности при водоснабжении и пожаре, как обеспечить безопасность своей семьи, как справиться с информационной войной и как получить помощь, если ваше психическое здоровье находится под угрозой.

Приложение также содержит руководства и советы по многим вопросам: от того, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство во время похода на природу, до того, как справиться с опасностями цифрового мира.

Помимо поведенческих указаний, рекомендаций и подсказок, в приложении «Будь готов!» также указаны номера телефонов, по которым можно получить помощь в случае возникновения различных проблем. Пользователи приложения также могут получать автоматические уведомления об угрозах непосредственно из информационной системы о событиях или кризисных ситуациях.