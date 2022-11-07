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Почти сто тысяч жителей Эстонии скачали кризисное мобильное приложение

Postimees
Почти сто тысяч жителей Эстонии скачали кризисное мобильное приложение
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«Будь готов!»
«Будь готов!» Фото: Naiskodukaitse

Спасательный департамент рекомендует загрузить мобильное приложение «Будь готов!», чтобы быть готовым к различным ситуациям.

В мобильном приложении «Будь готов!» собраны практические советы о том, как справиться с различными чрезвычайными ситуациями, будь то отключение электричества, вспышка вируса, стихийное бедствие или что-то другое», – сказала Элиза Яксон, специалист по развитию Naiskodukaitse.

Помимо руководств по подготовке к чрезвычайным ситуациям, приложение также содержит советы о том, что нужно помнить о безопасности при водоснабжении и пожаре, как обеспечить безопасность своей семьи, как справиться с информационной войной и как получить помощь, если ваше психическое здоровье находится под угрозой.

Приложение также содержит руководства и советы по многим вопросам: от того, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство во время похода на природу, до того, как справиться с опасностями цифрового мира.

Помимо поведенческих указаний, рекомендаций и подсказок, в приложении «Будь готов!» также указаны номера телефонов, по которым можно получить помощь в случае возникновения различных проблем. Пользователи приложения также могут получать автоматические уведомления об угрозах непосредственно из информационной системы о событиях или кризисных ситуациях.

«Кризисы, чрезвычайные ситуации и угрозы характеризуются основным принципом: их нужно не бояться, а готовиться к ним. Для этого стоит вместе просмотреть возможные чрезвычайные ситуации и инструкции в приложении и убедиться, что о них знают как большие, так и маленькие члены семьи», – советует Микко Виркала, эксперт отдела профилактики Спасательного департамента.

«Тот факт, что стоит иметь дома семидневный запас продуктов, был довольно хорошо принят людьми. Точно так же стоит быть в курсе того, что делать и как поддерживать связь с близкими в случае длительного отключения электричества или мобильной связи, или что делать, если вы заблудились или попали в беду в дикой природе», – добавил Виркала.

«Пользователь приложения может настроить место, для которого он хочет получать оповещения. Вы можете выбрать несколько мест, например, район вашего дома и дачи, которые могут находиться в разных частях Эстонии. При этом можно получать уведомления и для всей Эстонии, просто не добавляя ограничений», – пояснила Яксон.

Приложение «Будь готов!» скачали более 89 000 жителей Эстонии.

Помимо мобильного приложения, на сайте olevalmis.ee также представлена важная информация о том, как справляться с кризисами и чрезвычайными ситуациями.

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